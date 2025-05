Llegaron al Morrazo los regalos del Celta.

Ahí tenemos a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, mostrando la bandera que llegó ayer por correo, junto con la camiseta celeste. También llegaron a Moaña y a Bueu.

Santa Rita y Mariano Abalo dentro

Ayer se festejó en la administración local la festividad de Santa Rita, que es la patrona de los trabajadores de los concellos y diputaciones. En Cangas, el consistorio estaba cerrado; solo funcionaba el registro. La festividad y que el Concello iba a estar cerrado se anunciaba en carteles distribuidos por consistorio. Pero con todo, allí apareció muy de mañana Mariano Abalo, que ahora es un ciudadano más, y se puso a atender gente en su despacho, según la queja de miembros del gobierno. El tripartito recuerda que no puede entrar en dependencias municipales un ciudadano cuando están cerradas al público, provocando que entrara más gente. El malestar entre miembros del gobierno era grande ayer. «Mariano Abalo se olvida que no es edil y no tiene sus derechos».