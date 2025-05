Letras e Flores, mañá, no Monte do Con de Tirán

A Asociación de Veciños de Tirán organiza, mañá, un evento titulado «Letras e Flores». Será no Monte do Con e comezará cun xantar popular ás 14.00 horas. Ás 16.00 horas haberá xogos populares e construcción dun maio. Despois poesía e música. As pandereteiras Salgharitas actuarán ás 19.00 horas.