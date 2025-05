El gobierno sigue sin encargar a Monsa el inicio de los trabajos del PXOM Cangas

El Plan Xeral de Cangas sigue siendo más que una asignatura pendiente para el actual gobierno de Cangas, igual que lo fue para los anteriores. La voluntad con la que este tripartito (BNG, PSOE y EU) llegó para sacar adelante un documento que permanecía olvidado choca con la parálisis actual, sobre todo después de haber conseguido lo más difícil desbloquear las negociaciones con la empresa redactora, Monsa, y llegar a un acuerdo económico y de plazos para que se retomaran los trabajos. Ajustar el PXOM, ya elaborado, a las nuevas pretensiones del gobierno y adecuarlo a la nueva normativa iban a suponer 35.000 euros y de 3 a 6 meses de plazo. Estas condiciones ya corregían unas que se habían acordado en agosto de 2024. Pero no se avanza y la oposición, concretamente el grupo municipal del Partido Popular, aprovecha para sacar rédito político a esta indecisión del gobierno local, que atiende a otros proyectos urbanísticos, consciente de que pueden definir la nueva villa de Cangas.

El gobierno local debía realizar el encargo de los trabajos a Monsa de una manera formal, algo que no se produjo. Además, la contratación por parte del Concello de Cangas de una persona que coordinara los trabajos del Inventario Municipal de Bienes tardó en realizarse. No es que se haga hecho ya, pero por lo menos la oferta pública de empleo ya salió publicada en el BOE. Pero esta persona debía de estar ya trabajando en marzo, y no es así. Pero, además, se liga de forma excesiva el documento del Inventario Municipal de Bienes al Plan Xeral, algo que podían estar desvinculados perfectamente, como ocurrió en muchos municipios gallegos. Se podía estar trabajando en la redacción del Plan Xeral sin tener que esperar a la contratación de esa persona que coordine los trabajos del Inventario Municipal de Bienes, que está condicionando la elaboración del Plan Xeral, porque el Concello no realizó el mencionado encargo formal, donde de be constar aquellas modificaciones que quiere reflejar. No hay que olvidar que el documento ya está hecho, ya lo estuvo en la época de Mariano Abalo como edil de Urbanismo, en el primer gobierno de Xosé Manuel Pazos, y también en el segundo. Pero no se quiso llevar a aprobación inicial.

Una propuesta acordada en el mes de enero

La empresa necesita el encargo formal, aunque entiende que deberían estar incluidos en la propuesta los trabajos de adaptación tanto a los documentos ya elaborados y entregados al Concello de Cangas (borrador y documento inicial estratégico) como los pendientes de redacción y contemplados en el actual marco legislativo (documentos para la aprobación inicial, provisional y definitiva), la adaptación contemplará el actual marco legislativo y, en particular una serie de normas, como acabar con las Áreas de Actuación Integral o que se recupere el tazado de las Normas Subsidiarias de Planeamiento y resolución con las características de vía abierta, no segregada ni segregadora del territorio.El PP pudo y no quiso llevar a pleno el Plan Xeral de Cangas. Contaba con la mayoría suficiente para hacerlo, ya que tenía 10 concejales más el de su aliado Nardo Faro Lagoa. Pero prefirió no hacerlo, a pesar de que la empresa Consultora Galega lo reclamaba, para poder cobrar en una época en la que la misma se encontraba en eese momento en una situación muy difícil económicamente.