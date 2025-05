La concesionaria de la línea de O Hío probará el aumento de horarios

La empresa que tiene la concesión de la línea de transporte que recorre _OHío, tanto hacia Donón como Vilanova, está dispuesta a realizar una prueba, de la mano del Concello, para saber si de verdad es rentable y viable poner en marcha lo que el gobierno local solicitó a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia: ampliar los horarios de autobuses en O Hío como una solución al tráfico a las playas en verano. Es repetir una prueba que ya se hizo, en los primeros gobiernos de José Enrique Sotelo, con el PP, y que, al final, quedó descartada porque no resultó. Ahora las condiciones son distintas. La población que se dirige a las playas es más elevada que a principios del milenio. Eso sí, la prueba se pretende realizar un día de diario. No se quiere arriesgar a hacerla en fin de semana y encontrarse con problemas. Falta, ahora, por fijar el día y saber el resultado, que se antoja crucial para el futuro del verano de Cangas.

Mientras, los vecinos de O Hío no quieren saber nada de los aparcamientos disuasorios cercanos a las playas, de esos que habilitó el Concello el año pasado en fincas particulares a cambio de limpiarlas. Consideran que esos aparcamientos deben estar situados en A Maldalena o en Coiro y después acercar a la gente en lanzaderas. El presidente de la Asociación de Vecinos de O Hío, José Figueroa, manifiesta que, si en las grandes ciudades se impide el paso a determinadas zonas a coches por el tipo de combustible o energía para mover un vehículo, no se puede ver mal que haya restricciones de tráfico en O Hío, porque de lo que se trata es de evitar grandes aglomeraciones dque molestan el quehacer diario de los vecinos. También recuerda que hay un aforo para acudir a la playa de Las Catedrales, en Lugo.

«O único que deixan os turistas que veñen as praias de O Hío son bolsas de basura. Veñen cargados e por eso queren estar o máis cerca da praia», manifiesta José Figueroa, que sabe que la solución al problema de tráfico en las playas es de difícil solución, porque «as estradas non deixan de ser os camiños de antes asfaltados. Non hai sitio para amplialos». Por eso considera que las lanzaderas de autobuses es una fórmula que podía funcionar, que retiraría coches de las playas. También están molestos los de Liméns porque el Concello no arregle la pasarela, por mucho que sea de Costas. «En Rodeira o fixeron» manifiesta José Figueroa.