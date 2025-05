La Xunta destina 180.000 euros para restaurar la iglesia de Ons, de 1848

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se refirió a las quejas de la asociación vecinal de Ons y explicó que se formuló una invitación al Concello, como representante de los vecinos. «Os veciños contan, aquí e en todos os lados. Todas as demandas que nos foron poñendo enriba da mesa as estamos cumprindo e no momento no que vaian avanzando as obras da Axencia de Turismo, o remate de capela e os servizos de mellora do abastecemento se convocará unha reunión para expoñerlles todo canto se fixo»,aseguraba.

A la visita acudieron las concejalas Carmen García (BNG) e Isabel Quintas (PSOE) por parte del gobierno local y Elena Estévez (PP). El edil no adscrito Daniel Chapela decidió no acudir y tachó de «vergoña» la visita por la falta de invitación a los vecinos. Además criticó al PP por no exigir la presencia vecinal y al alcalde por no informar a los vecinos de la visita de ayer.