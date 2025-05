Iliham Khazuoti, abogada de Cangas: «La nueva ley de extranjería acaba con el puente del asilo»

Pocas personas pueden estar más autorizadas para hablar sobre la nueva Ley de Extranjería, que entró en vigor el pasado día 20 de mayo, que Ilham Khazouti. Enfocó su carrera laboral a este asunto tan delicado, que a ella le toca tan de cerca. De origen marroquí, nació en Taghazout, un pueblo bereber de Marruecos, en la ciudad de Agadir. Llegó a Cangas con 5 años, donde su padre ejerció la profesión de pescador y su madre trabajó en una conservera. Su padre, tras jubilarse, regresó a Marruecos, mientas que su madre se quedó en Cangas y trabaja desde hace un tiempo en el hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. Estudió en el CEIP Nazaret y en el IES Rodeira, para después cursar estudios de Derecho en A Coruña. Su carrera profesional la inició en Barcelona y continuó en Madrid. Pero fue hace un año cuando decidió instalarse en Cangas, especializándose en asuntos de extranjería. «Domino seis idiomas: árabe, inglés, bereber, francés, español, y por supuesto, el gallego. En esto funciona mucho el boca a boca. Tuve dos clientes extranjeros gracias a saber idiomas y a partir de ahí vinieron más. Pero no solo de aquí, de O Morrazo, sino de varios lugares de España».

Ilham Khazouti Bouzit está convencida de que la nueva Ley de Extranjería vino para arreglar muchas cosas. Afirma que va a solucionar el acceso de los extranjeros al mercado laboral. Recuerda que antes de la nueva ley tenían que pasar tres años para la regularización; ahora se reduce a dos años. También señala que la anterior ley exigía que el contrato debía de garantizar el salario mínimo y 40 hora semanales, sin embargo ahora se permite la regularización con media jornada.

Esta letrada canguesa señala que lo principal que cambió la nueva ley son los arraigos. Aparece el arraigo social por vinculación de familia, lo que va a permitir que una persona extranjera que está en España sin recursos económicos, si acredita un vínculo familiar se le va a permitir trabajar. También destaca que se amplía a cuatro años la renovación del permiso de residencia, cuando antes había que hacer anualmente y aparece el permiso de estudios superiores, que será válido mientras duren los estudios. Antes también había que renovarlo de año en año.

Pero Ilham Khazouti mantiene que el principal problema que la Ley de Extranjería va a solucionar es el de los asilos políticos. Asegura que muchos extranjeros utilizaban esta figura porque era una forma rápida para quedarse en España. Era como una figura puente, porque el solo hecho de ser solicitante de asilo político te permitía quedar en España y poder trabajar. Ahora, con la nueva ley, eso va a estar muchos más difícil. La abogada canguesa afirma que es la parte dura de la nueva ley. Indica la letrada que, si los dos años anteriores los pasó un extranjero como solicitante de asilo, pues ya no puede acogerse al ningún caso de los arraigos, excepto el familiar. Esos años ya no le computan. «Esto se hace para evitar que las comisarías de Policía y las oficinas de extranjería se colapsen con las peticiones de asilo. Se termina con el atajo. No obstante, la ley establece un periodo transitorio de un año, para las personas que hayan tenido una denegación firme del asilo antes del 20 de mayo, permitiéndole acceder a cualquier tiempo de arraigo cuando hayan transcurridos 6 meses de irregular después de la denegación firme. Pero eso solo va a durar un año».

Ilham Khazouti también menciona que el arraigo sociolaboral que establece la nueva ley va a solucionar el problema de empresas que tenían necesidad de contratar personal laboral extranjero.

La abogada afirma que en Cangas hay muchos extranjeros que tienen están aquí porque son solicitantes de asilo, sobre todo los venezolanos, colombianos y peruanos, no así los africanos, por mucho que se pueda pensar lo contrario. «Hay que tener en cuenta que los extranjeros que proceden de américa latina pueden llegar a España con visado, porque hay acuerdos entre los países, no así los africanos, a los que se les hace más difícil tener el citado documento".

Ilham Khazouti es musulmana, pero dista mucho de ser un estereotipo y asegura que su integración en Cangas fue total desde el primer momento. Afirma que nunca se sintió discriminada ni cuando era pequeña ni ahora, que comienza su carrera profesional en Cangas, donde montó un despacho en la calle Eugenio Sequeiros. Manifiesta con orgullo que su primer idioma es el castellano y está convencida de que el saber idiomas le abrió puertas en su profesión de letrada. «En cuanto tuve a los dos primeros extranjeros en mi despacho, enseguida llegaron más. Aquí el boca a boca funciona. Y no solo tengo clientes extranjeros de aquí, sino de otras partes de España. También tengo de Marruecos». La joven letrada afirma que de todos los idiomas solo tuvo que aprender el inglés, que los demás le vinieron dados por sus orígenes. «Siempre consideré que tuve mucha suerte por haber nacido en Marruecos y haber mantenido todos los idiomas, cultura y conocimientos que me ha dado ese país. Mi objetivo es plasmar en mi despacho estos 6 idiomas para facilitar el acceso a los trámites legales y administrativos a todas las personas que lo necesiten, desde personas que sin recursos hasta grandes emprendedores extranjeros que quieran residir y desarrollar sus proyectos en España» conlcuye Ilham Khazouti.