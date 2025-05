Chapela preseta unha moción para fomentar o uso do galego

O concelleiro no adscrito de Bueu, Daniel Chapela, presenta unha moción ao vindeiro pleno sobre o uso do galego. Unha iniciativa vencellada ao recente Día das Letras Galegas e na que reclama ao pleno que inste a Xunta a aplicar con carácter inmediato o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega e cumprir co aprobado baixo o mandato de Manuel Fraga, pedir a Deputación que aumente os fondos destinados á promoción do galego, que o Concello de Bueu aprobe unha ordenanza municipal de usos lingüísticos e reclamar ao Goberno central que incremente a súa colaboración con entidades como a Real Academia Galega (RAG).