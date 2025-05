Cangas mantendrá los médicos de tarde en verano con los refuerzos y «si no hay bajas»

El turno de tarde se mantendrá en el centro de salud de Cangas durante el verano con los refuerzos para suplir las vacantes de los médicos que disfrutan de vacaciones en el período estival y horas extra, aunque con los efectivos justos, y el servicio podría sufrir «problemas puntuais» si hay bajas laborales. Así lo trasladó el jefe de servicio, José Gestido Santomé, al Consello Municipal de Saúde celebrado a última hora del martes, previa valoración con el Sergas y la plantilla. Esa incertidumbre no contenta a todas las partes porque la población se multiplica en Cangas en julio y agosto y los recursos para atenderla son «escasos ou insuficientes», en opinión de la asociación A Voz da Sanidade y de los responsables políticos municipales, que aluden a un «problema estructural» que se cronifica sin que se tomen soluciones.

La alcaldesa ya anunció en la víspera una moción plenaria para solicitar el refuerzo sanitario durante el verano y la dotación de una ambulancia adicional, demandas que repitió en la reunión del martes. También incidió en ello la presidenta de A Voz da Sanidade, Carmen Nores, «Chicha», que criticó a la consellería por no garantizar los «reforzos de costa» que deben aplicarse a municipios turísticos, como sucede en Sanxenxo. Siete profesionales cubrirán las bajas vacacionales, pero no habrá médicos a mayores para la población «flotante». También preguntaron desde el colectivo por la posible incorporación de médicos residentes (MIR) que están terminando su formación, lo que no sucederá antes del 20 de julio, y achacan la escasez de personal –que opta por municipios con mejores condiciones– al «maltrato» que reciben de la administración desde hace años, lo que provocaría su rechazo.

El jefe de servicio del centro de salud recordó que la atención en turno de tarde es una realidad reciente, que hasta hace unos años no existía, y hay que cuadrar la plantilla de personal, sus derechos laborales y de conciliación, para hacerlo posible. También obliga a modificar los habituales controles rutinarios de salud para liberar las fechas de verano, lo que puede repercutir en las listas de espera. Según se desprende de las intervenciones, tampoco hay plena seguridad de que se mantenga el servicio de nutricionista en los meses de verano ni el refuerzo de psiquiatría que los afectados demandan desde hace tiempo, aunque «a intención é cubrila».

Aldán y salud mental

Además de la falta de personal sanitario en atención primaria, que pone en jaque este servicio durante el verano en muchas localidades, en O Morrazo las vacaciones de los facultativos se juntan con el tradicional incremento de la población por el turismo. En el Consello Municipal de Saúde, los colectivos también se interesaron por el mantenimiento del servicio en el consultorio de Aldán, que está «cuberto» con dos médicos, aunque sin garantías de que puedan sustituirse bajas, si las hubiera. Preocupa, asimismo, los escasos recursos en salud mental, que ya se pusieron sobre la mesa en una anterior reunión y se acordó trasladar la demanda a la Xunta. Hasta ahora ni ha habido respuesta ni el Concello la ha exigido.

A Rúa y el Plan Municipal de Saúde, sin avances

Sobre la ordenación urbanística de A Rúa que libere espacio para una infraestructura sanitaria «apenas hai novidades», reconoció el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG). La propuesta empresarial recibió el informe de impacto ambiental de la Xunta, que pide correcciones, y la promotora también espera el permiso de Patrimonio para realizar las catas arqueológicas, un trámite que «vai lento». Si aparecen restos de interés, el proceso se demoraría. Hasta que todos esos trámites estén resueltos, no se debatirá qué tipo de instalación sanitaria se propone (CIS, CAR...), anuncian. A Voz da Sanidade también preguntó por los proyectos municipales de accesibilidad al centro de salud que ayuden a salvar las pendientes por la orografía. El edil del área señaló que aún se están redactando planes para organizar todo el entorno.Tampoco hay avances en el Plan Municipal de Saúde que se empezó a redactar con Benigno Villoch y que el Concello de Cangas debe impulsar, como ha hecho Moaña, más avanzado. Por último, el Consello respaldó por unanimidad la demanda de autobuses directos a los hospitales públicos del área sanitaria de Vigo.