Os Bolechas coñecen Bueu

As aventuras dos Bolechas chegarán proximamente a Bueu. Esta popular familia, máis o seu can Chispa, protagonizarán un novo libro que estará ambientado na vila bueuesa e que servirá para poñer en valor o seu patrimonio cultural e natural. A edición do libro será posible grazas a una subvención dentro da área de normalización lingüística da Deputación de Pontevedra, que vén de aprobar 3.483 euros. A maiores, o Concello de Bueu ten solicitada outra axuda diante da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude para completar o orzamento desta publicación.

A iniciativa corresponde á Concellería de Cultura de Bueu, que xa está en contacto coa editorial Bolanda, que se encarga de publicar as historias creadas e ilustradas por Pepe Carreiro. «O obxectivo é dinamizar e fomentar o uso do galego entre os máis novos e por iso apostamos por unha publicación dos Bolechas ambientada en Bueu», explica a concelleira Carmen García.

Esa historia, cuxo guion se abordará nas seguintes fases, servirá tamén para dar a coñecer o patrimonio natural e cultural co que conta o Concello de Bueu, con especial atención á cultura mariñeira. Así, a bo seguro un dos escenarios que seguro que non faltará será o antigo estaleiro de Purro, na Banda do Río.