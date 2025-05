Urbanismo afirma que Capitanía sigue sin retirar las bateas de las playas de Cangas

Capitanía sigue sin retirar las maderas de las bateas que fueron a parar a las playas de Cangas, sobre todo a Areamilla y Santa Marta, después de ser azotadas por varios temporales que tocaron la península de O Morrazo con fuerza. El gobierno municipal afirma que comunicó hasta en dos ocasiones la situación a Capitanía para que se llevase los restos de las bateas de las playas, pero el citado departamento no hizo nada para cumplir la petición realizada desde el gobierno municipal.

En el mes de abril, el Concello de Cangas recibió llamadas de muchas personas para saber si podían hacer acopio de esa madera abandonada. La contestación fue que no, que Capitanía se iba a hacer cargo de los restos de las bateas. Pero pasó el tiempo y todo sigue igual. No obstante, las llamadas vecinales al Concello continúan. Ahora no es para pedir la madera, sino para recordar que no se retiró y que es un peligro estas maderas en las playas. Por parte de los vecinos de Areamilla las llamadas dando a conocer que la situación permanece igual son constantes.