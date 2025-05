El PP de Moaña critica el estado de la playa, el paseo y las dunas de A Xunqueira

El PP de Moaña criticó ayer el estado de la playa de A Xunqueira y su entorno, incluyendo el paseo, los accesos a la zona de baño y el entorno dunar. Considera que toda la zona se encuentra en un «absoluto abandono». El portavoz municipal del principal partido de la oposición, Alfonso Piñeiro, alerta de que las dunas están «llenas de especies invasoras y zarzas» y argumenta que daba «vergüenza» pasear o acceder al arenal este fin de semana «por el estado de los accesos y la insuficiente limpieza de la playa».

Para Piñeiro, cerca del inicio de la temporada estival, no se puede «tener tal nivel de pasotismo y despreocupación por un entorno que es referencia para el ocio de la gente del pueblo y de quien nos visita». Asegura que el sábado, Día das Letras Galegas, fueron muchos los que se sorprendían al caminar por la zona «mientras el BNG defendía en Santiago su ideología con la falsa bandera de la lengua común».

Se queja de no saber «qué medidas va a tomar el departamento de Medio Ambiente» para solucionar problemas como las especies invasoras en una dunas recuperadas hace ya unos 15 años.

A mayores, los populares alertan de que la explanada de Samertolaméu volvió a estar, este fin de semana, invadido de autocaravanas «sin ningún tipo de control o servicios, dando una imagen tercermundista y de descontrol del litoral de nuestro pueblo». Sobre este aspecto, se queja de que en el pleno de la corporación los concejales del BNG votasen en contra de la propuesta del PP de buscar un espacio adecuado para autocaravanas. «Votaron en contra de su propio programa electoral», argumenta Piñeiro.

Pide que no se acuda a argumentos como «que no hay recursos para solucionar los problemas del día a día» o que el espacio de las autocaravanas «es un problema de otra administración pública», al entender que eso sería «echar balones fuera con tal de no hacer nada». Para el PP local el gobierno de Moaña «desconoce el significado de la palabra mantenimiento».