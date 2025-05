El inicio del expediente para contratar la obra del Alondras no fue a la junta

Al final no fue a la junta de gobierno de ayer el inicio del expediente para la contratación de los trabajos para el cambio de césped artificial en el campo de O Morrazo, donde juega el Alondras. Tampoco es que hubiera muchas explicaciones. Solo que aún no estaba preparada toda la documentación y que no valía la pena abrir el expediente si después iba a estar paralizado. Pero fueron vagas explicaciones, hechas a correr.

Al presidente del Alondras, Rafa Outeiral, se le había transmitido la pasada semana que el inicio del expediente iba a la junta de gobierno de ayer. Además, esta información fue también confirmada la semana pasada por miembros del gobierno. Eso sí, el concejal de Deportes, Eugenio González, no se pronunció sobre esta cuestión. Aunque trasladó a terceros que había que convencer a la oposición: PP y Alternativa dos Veciños para que votaran a favor en el pleno al que iría el proyecto, de alrededor de 300.000 euros.