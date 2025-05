El Concello confirma la ilegalidad de la instalación que se frenó en Menduiña

El Concello de Cangas, a través de su concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antón Iglesias, confirmó que se había prohibido la instalación de una caseta encima de las dunas de la playa de Menduiña. Asegura el edil que el hecho de tener una concesión de explotación, como la que tienen los chiringuitos no le permite instalar algo que no sea desmontable ni que esté encima del arenal. Recuerda que no se trata de algo que marque el Concello, sino que es una normativa de Costas. Lo que menos se puede hacer, además, es lo que realizó este concesionario, que fue hacer pequeños cimientos de hormigón para colocar la caseta. Asegura Antón Iglesias que el concesionario debe atenerse a lo que marcan las bases para instalar su caseta para alquilar piraguas. Debe hacerlo fuera de la playa.