Moaña alerta de un verano sanitario complicado

Los vecinos de Moaña cumplieron ayer 185 semanas de concentraciones por el regreso de las urgencias sanitarias, con la Casa do Mar cerrada en «un castigo que ya dura demasiado», tal y como señaló la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, como entidad convocante, Leticia Santos, junto al portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Gabriel Ferral.

Santos volvió a exigir que Sanidade cumpla con el convenio firmado, en febrero de 2020, que recoge que el nuevo centro de salud de Sisalde tenga urgencias. Criticó que mes y medio después, el Concello siga sin respuesta de la consellería a la petición de la reunión de la comisión de seguimiento del convenio, como paso previo a iniciar acciones administrativas y jurídicas para que se abra con urgencias, y anunció que esta misma semana volverán a solicitar, vía registro, la reunión. Dijo que se seguirá por la vía administrativa, sin descartar la legal, para recuperar las urgencias, pero mientras, indicó que quedaba mucha batalla que dar en la calle y que este verano iba a ser más complicado en el centro de salud, como el anterior cuando la Casa do Mar estuvo más de un mes cerrada por las tardes.

«No vamos a tragar con cierres», advirtió la alcaldesa a Sanidade: «Lo que queremos es que se reorganizan y repongan el personal sanitario necesario para atendernos como nos merecemos. Tienen que cubrir las ausencias, bajas de larga duración y las vacantes ya que el turno de tarde está en déficit histórico, atendido sólo con dos de las cinco plazas ». Insistió en que es inasumible para dos personas llevar el trabajo de cinco e hizo un guiño al personal sanitario del que comprende que esté cada vez más cansado: «Rueda tiene que entender que no pedimos privilegios, si no que cumplan con su obligación y nos den nuestro derecho a la atención sanitaria digna que marca la ley».

La alcaldesa, apoyada como suele ser habitual por miembros del equipo de gobierno del BNG, anunció que se iban a programar más movilizaciones porque desde la consellería ni ponen fecha al regreso del PAC ni a la finalización del centro de salud, como tampoco, «y es gravísimo», no contesta a la convocatoria de la comisión de seguimiento: «Están en un nivel de desatención a los vecinos y a las instituciones que es una falta de respeto». Recordó cuando Sanidade sacaba los colores en el Parlamento al Concello de Moaña porque no tenían la parcela de Sisalde y se preguntó de qué valió regalarla, «¿para que incumplan el convenio? ¿Esa es la palabra de la Xunta? Vamos a pelear hasta el último momento porque no hay vuelta atrás para que regresen las urgencias. Se le hará entender y si hace falta, incluso con la justicia», indicó la alcaldesa a los vecinos en la concentración.

Leticia Santos tuvo palabras de recuerdo para la vecina María Gil, fallecida hace unas semanas, y que siempre acudía a las movilizaciones acompañada por la familia, a la que trasladó su pesar como también el agradecimiento a todos los vecinos que acuden a la concentración, en la que ya casi se conocen todos, compartiendo 185 semanas «como la comida familiar de los domingos».