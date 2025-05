Menduiña frena la instalación de una caseta en las dunas de la playa

La Policía Local de Cangas paralizó el pasado viernes por la tarde la instalación de una caseta para alquilar piraguas en la playa de Menduiña, en la parroquia canguesa de Aldán. Las obras se estaban realizando en pleno sistema dunar de la mencionada playa y se estaban llevando a cabo con hormigón. Ya llevaban varios agujeros hechos cuando fueron los vecinos de la Asociación de Menduiña se presentaron en el lugar, informando a los dos jóvenes que se responsabilizaban de los trabajos de que no podían hacer lo que hacían. Fue entonces cuando llamaron al Concello de Cangas y acudió también la Policía Local. Era ya viernes bien entrada la tarde y al inicio de la playa se estaban descargando sacos de cemento y material de obra.

Cuando llegó la Policía Local, uno de los jóvenes presentó un documento de concesión de explotación, de esos que concede el Concello de Cangas cuando saca a concurso los chiringuitos de las playas. La Policía Local informó al dueño del documento de que ese permiso no le permitía realizar la obra que pretendía, instalando la caseta con cimentación de hormigón encima del sistema dunar que hay en la entrada de la playa.

Los jóvenes, presuntamente de Vigo y que acostumbran a veranear en O Hío, no aportaron ni a los vecinos ni a la Policía Local ninguna documentación de Costas del Estado permitiéndole la obra.

La Policía Local advirtió a los jóvenes que tenían que volver a reponer todo como estaba antes de la obra. Y lo cumplieron. El sábado ya no quedaba rastro de la obra. La Asociación de Vecinos de Menduiña cree que los jóvenes no se habían informado bien de la situación. No obstante, no descartan que la concesión que tienen para alquilar piraguas la puedan realizar en tierra, incluso se le sugirió que las alquilaran desde un remolque.

Esta actuación de la Asociación de Vecinos muestra lo atentos que están los residentes de este lugar de Aldán para impedir que se destroce un arenal que debe estar protegido. Están siempre vigilantes para que no se produzcan atentados contra el sistema dunar de Menduiña, al inicio de la playa, que es uno de los pocos que quedan en la playa, según manifiesta la asociación vecinal.