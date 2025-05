Gestido: «Temos que poñer en valor aquilo que fai o pobo, que nos une e nos define»

Con el telón del Día das Letras Galegas, Cangas entregó ayer sus premios Xohan de Cangas e Ignacio Cerviño; el primero a la labor cultural y la creación artística y literaria y el segundo a la recuperación y promoción del patrimonio, que consiguieron la asociación músico «Mornura», el funcionario jubilado de Cultura del Concello de Cangas, Lao Graña, y la Asociación Vivas no Hío. Lo hizo en una gala presidida por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y la concejal de Cultura, Aurora Prieto (EU) que fueron las que intervinieron al final del acto tras las entrega de los galardones y en la que estuvieron presentes también la teniente de alcalde Sagrario Martínez (PSOE) y los ediles del PP, Pío Millán, Francisco Soliño y Sergio Iglesias.

Las muy jóvenes pandereteiras de Lembranzas da Ría, en su homenaje a Xosé Menduiña. | S.Á.

El acto lo cerró la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que alabó el trabajo realizado en Cultura y Servicio Sociales por Lao Gaña, e hizo suyas las palabras de la presidenta de Mornura, Adela Martínez, de que cantar une y anima, así como de la importancia de que la gente de Cangas mantenga la tradición de cantar. Después se refirió a la Asociación Vivas de O Hío, ese premio que calificó como colectivo, porque mencionó que en el Entroido de O Hío está el pueblo de O Hío. «Queremos poñer en valor aquilo que nos fai pobo, aquilo que nos une e nos define, aquilo que, dende o más fondo da tradición, segue a crear comunidade. E poucas cousas hai maís representativas da forza da nosa cultura popular que o Entroido do Hío». La regidora local calificó el Entroido de O Hío de una fiesta para el pueblo , «unha sorte de oasis donde pervive intacta a música tradicional galega». Araceli Gestido señaló que el Entroido de O Hío es mucho más que una fiesta.: «é memoria colectiva, é lingua, é identidad é cultura viva que se transforma, pero que non se rende». Terminó su discurso con los tradicionales vivas de cada uno de los lugares de O Hío.

La concejala de Cultura, Aurora Prieto, tuvo a bien recordar a Xosé Menduiña, que murió el viernes y que fue fundador y bailador del mítico grupo «Lembranzas da Ría». Mencionó que había ido una persona clave en la transmisión de la cultura popular a través de la recuperación de bailes y tradiciones. Dio un fuerte abrazo a la familia y amigos y a todos los miembros de Lembranzas da Ria, «que hoxe, de loito, fanlle a mellor das homenaxes: seguir coa música, cantando e bailando». Aurora Prieto aludió en su discurso al fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos Varela, cuyo nombre luce ahora el Auditorio Municipal de Cangas. «Hoxe xuntámonos aquí neste marabilloso Auditorio, respirando o arrecendo da Cultura que deixou impronto o noso querido Xosé Manuel Pazos». Hizo también mención a Cantares Galegos, de Rosalía de Castro, y aseguró que el poemario cobra más protagonismo, se cabe este año 2025, porque recoge cantares «e son elas, as Cantareiras, as homenaxeadas no día de hoxe, as que lles dan vida, as que contan e cantan historias e sabiduría popular» El nombre de Xosé Menduiña estuvo presente en toda la gala, que abrió el coro del Conservatorio y Escuela de Música de Cangas y continuó la Escuela de Danza Inés Núñez. La actuación del coro María Soliño se intercaló entre premio y premio y hubo un momento muy emotivo que fue el cuando actuaron pequeñas cantareiras y pandereteiras de Lembranzas da Ría. La Gala se cerró cantando todos el Himno Gallego.