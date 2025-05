El PP afirma que no cambió nada para que el gobierno abriera el paseo en Ojea

El grupo municipal del PP, que lidera Dolores Hermelo, no entiende que se adopte la decisión de reabrir el paseo marítimo de Rodeira en el tramo de las naves de Ojea, que se había cerrado hace tres años. El PP se pregunta si no hay peligro y dice que el inmueble está aún en peor estado ya que en todo este tiempo no se actuó ni se tomaron medidas para asegurar la estructura. «Es una tomadura de pelo a los vecinos».

También acusa a los actuales responsables de tomar una postura dócil con Costas del Estado, titular de la zona, «que en Cangas solo quiere derribar una parte importante de nuestro patrimonio industrial, cuando invierten millones en otros concellos, como Bueu o Moaña. Resulta incomprensible». El PP está convencido de que las reuniones que tiene el gobierno son solo para la galería, pero que la realidad es que no consiguieron anda, ni hicieron nada, pasando después la factura a sus amigos que gobierna en Madrid. «Estamos ante otro ejemplo de incompetencia e nula capacidad de trabajo del BNG y sus socios». El PP sigue convencido de que el pueblo está paralizado y acusa al gobierno de gastar más que nunca, «pero es un misterio en qué».

El grupo municipal del PP considera que la decisión de reabrir el paseo en esta zona es una huida hacia delante, para tratar de ocultar la inoperancia del actual equipo de gobierno, aunque sea a costa de la seguridad de los vecinos que pasan por la zona cada día. Insiste en que no hubo nada que justifique «este giro acrobático» del gobierno municipal y lo tachan de una actuación irresponsable».