O colexio de Cela entrega os seus «Torriños de Ouro»

O cine foi o protagonista do proxecto didáctico do colexio A Torre-Cela este ano e cada curso rodou a súa propia curtametraxe. O Centro Social do Mar de Bueu acolleu onte a gala final, na que se entregaron os «Torriños de Ouro». O xurado que debeu tomar tan difícil decisión estaba integrado polo artista Luis Davila; o xornalista e experto en comunicación dixital Rubén Bastón; a actriz Maika Braña; a presidenta da Anpa, Eva Rosales; un dos mestres do colexio, José Mariño; Adrián Porima, da empresa de audiovisual Aporima; a subdirectora do FICBueu, María Ruiz; e a concelleira de Ensino, Isabel Quintás. Había 8 curtametraxes e, aínda que a titulada «O capitán Chocalleiro» foi elexida como a mellor todas recibiron algún merecido premio.