Cangas plantea reservar en playas el aparcamiento solo a residentes

Las asociaciones vecinales de Cangas se hacen más fuertes a medida que se acerca el verano. Los problemas no cesan en los lugares próximos a las playas de O Hío y Aldán y el gobierno local aprovecha para reunirse con ellas para tratar de buscar soluciones en común. El problema más grave: el tráfico. De ello hablaron la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) y otros miembros del tripartito cangués en sendas reuniones que mantuvieron con la Asociación de Vecinos Santa Marta y la de Liméns.

El gobierno local propuso a los dos colectivos una misma propuesta: colocar señales en las que se indiquen que solo pueden aparcar los residentes. El resto de la gente podría pasar con el vehículo, pero no estacionar en el perímetro que delimitara el Concello en consenso con las asociaciones de vecinos. Se trata de una medida muy parecida a la que en su día adoptó el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos en la desescalada de la pandemia por el COVID; no tan drástica porque la situación no es la misa.

Las asociaciones pidieron señalizar con pintura amarilla un lado de la carretera que accede a las playas para impedir estacionar. Los colectivos vecinales de Santa Marta y Liméns acordaron con el gobierno local que se presentarían a sus socios la propuesta de limitar la entrada a residentes, para conocer su opinión y, así, actuar en consecuencia.

Lo que no mencionaron los colectivos vecinales fueron los aparcamientos disuasorios, los denominados leiraparkings en propiedades privadas que sus dueños ceden al Concello a cambio de la limpieza de la finca. Es cierto que el gobierno municipal sigue buscando dueños que les cedan las fincas, pero no parece que sea una prioridad para las asociaciones vecinales de O Hío, muchas de ellas se posicionaron en contra de este sistema utilizado el pasado verano.

Gobierno y oposición también hablaron de la capilla de Santa Marta, pero es algo sobre lo que se prefiere guardar discreción, de momento.