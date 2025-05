Alertan de que el herbicida usado en la autovía tiene alta toxicidad

El problema por el uso por parte de la Xunta de herbicida en el control de las plantas invasoras en márgenes de la Autovía do Morrazo, dentro de los trabajos de reforestación de esta carretera autonómica, no deja de generar críticas. Se suma ahora el grupo ecologista Luita Verde que asegura que la Xunta justifica que el producto que está utilizando es Gardón, que no contiene glifosato, y que está autorizado por la normativa, pero "obvia que ó Gardón é un produto químico sistémico que ten así mesmo princios activos cunha alta toxicidade tanto para os seres humanos como para o medio ambiente".

El grupo ecologista cree que habría que comprobar las declaraciones de la alcaldesa de Moaña de que el Concello no autoriza el uso de ningún herbicida si contiene glifosato y que los servicios de jardinería municipales hace muchos años que no emplean herbicidas: "A alcaldesa parece descoñecer que as brigadas municipais de desbroces están cada ano máis expostas polo incremento progresivo o uso de herbicidas, sexan con contido en glifosato ou con outras sustancias químicas altamente tóxicas, non só na proximidade ou nos accesos da vía de alta capacidade do Morrazo, senón tamén a beira dos camiños e cunetas do municipio".

Recuerda que fue este grupo quien presentó la moción de prohibición de los herbicidas con glifosato en todo tipo de lugares públicos, que fue aprobada el 25 de marzo de 2021 por la mayoría de la corporación municipal y que al final del primer punto acordado, dicta sustituir estos productos por métodos mecánicos o biológicos no contaminantes, que no dañan la salud ni el medio. Además indican que en el segundo punto del acuerdo se dicta que en los casos concretos de conflicto, el Concello solicitará por escrito a las entidades implicadas en la aplicación de herbicidas que en virtud del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por lo que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, se empleen métodos de control alternativos, no químicos. En este sentido dicen que estos puntos de la moción se están incumpliendo: "A utilización de herbicidas, sexan con contido en glifosato ou con outras substancias químicas altamente tóxicas, e non só no Concello de Moaña senón en todo O Morrazo, estase incrementando, nas parcelas de cultivo e en especial as adicadas ao viñedo. A nivel forestal, algunhas comunidades plantexaron o uso do glifosato para o tratamento das plagas".