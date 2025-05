Vegalsa instalará en Ximeu un Eroski Center

La compañíaa de distribución de alimentación Vegalsa confirma que la tala que se realiza en los terrenos de Ximeu, elegidos para sus nuevas instalaciones en Cangas es ajena a la firma, porque se trata de terrenos que están alquilados. También traslada que la intención es construir un Eroski Center, no un Familia, como se pretendía en un principio, cuando se iniciaron los trámites para la modificación puntual de los terrenos. Pero no solo hubo cambio de planes en lo que Vegalsa quería implantar en los terrenos de Ximeu, sino en que también el supermercado Familia, ubicado en la avenida de A Coruña convivirá con el Eroski Center. Hay que recordar que en el centro de Cangas, en plena plaza de O Eirado do Sinal, hay un gran supermercado Eroski.

La diferencia entre un Eroski Center y un Familia, según informó firma Vegalsa, es que tiene parking, más surtido de fresco, más servicio online y más servicio en general. De hecho, uno de los acuerdos que figuraban en la modificación puntual de Eroski era la construcción de un aparcamiento justo enfrente de donde hoy está el supermercado Familia, muy cerca de la calle Enseñanza, gratuito y que serviría para dar servicio a los vecinos de Cangas.

Vegalsa ya tiene toda la documentación presentada ante el Concello de Cangas y ya solo está a la espera de la licencia municipal definitiva.

Hay que recordar que lo que pretendía la modificación puntual que tardó al menos dos años en que la Xunta de Galicia lo aprobara, era conseguir suelo urbano, una superficie de 17.634 metros cuadrados. En su momento, la aprobación en el pleno del traslado del supermercado Familia estaba condicionada a la construcción de una rotonda en la PO-551. No obstante, la Xunta de Galicia, conforme pasó el tiempo, redifinió su proyecto para esta carretera y optó por retirar la rotonda de esa zona para ubicarla, supuestamente en el cruce del Galas, más hacia el casco urbano, donde sería mucho más operativa, ya que canalizaría el tráfico que viene por la mencionada carretera y lo distribuiría a la avenida de Lugo y avenida de Vigo.