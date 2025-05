Con prisa por la PO-551 para llegar a Lidl.

Conductores que en la tarde del miércoles circulaban por la PO-551 desde Cangas a Moaña se encontraron con esta pareja de perros blancos, posiblemente de la raza samoyedo, a todo correr por la calzada y con su objetivo bien claro en el área comercial de Lidl. Llegados al cruce, abandonaron la carretera, sabedores de la ruta.

Los problemas que dan los móviles

Cuántas alegrías pero también cúantos disgustos dan los móviles y los mensajes que se difunden vía WhatsAAp cuando se hacen en un momento de amistad, con bromas y risas incluidas, pero quedan como armas de hemeroteca para cuando llega el momento de la enemistad y se disparan a diestro y siniestro. Y si no que se lo pregunten a Pedro Sánchez y sus WhatsAAp a Ábalos, que le traen de cabeza. Por eso que ahora encajo en el miedo al móvil de un alto cargo del PP de Cangas , bueno, concejal en el grupo municipal,que no respondaa a las llamadas a su móvil para confirmar una información que podría ser muy beneficiosa o muy perjudicial para los vecinos del municipio, y que recurra al argumento, tan poco serio, de que unas veces su móvil funciona y otras no. ¿Para qué funciona su móvil? No quiero pensar mal que funciona sólo para su propio interés político porque cuando desde un medio se le pregunta por una reunión es por su condición de concejal, por la que fue elegido con los votos del pueblo. El recién fallecido Mújica lo hubiese explicado mucho mejor que yo.