El Concello asume con sus fondos los gastos del cambio de césped del campo del Alondras

La junta de gobierno local del Concello de Cangas aprobará el inicio de expediente para la contratación de las obras del cambio de césped del campo de fútbol de O Morrazo, donde juega de local el Club Alondras. De nada valió aquella asamblea celebrada a principios de 2025 por la que los socios del Alondras aprobaron la cesión indefinida al Concello de Cangas de su campo, bautizado hace 15 años como Campo de O Morrazo. El Club urge para que las obras terminen n en verano

El acuerdo tenía como fundamento que la reforma del césped se pudiera realizar incluyéndola en el Plan +Provincia. Pero el gobierno local se encontró con demasiadas trabas para que este sistema funcionara. Aunque las bases del Plan +Provincia dejaban claro que de que la cesión al Concello del campo se debía de realizar por 50 años (el año anterior las condiciones eran más duras ya que se estipulaban las bases de que la cesión se debería realizar por tiempo indefinido), los técnicos municipales, principalmente el secretario de la corporación, entendía que esa fórmula no era válida porque el Concello de Cangas estaba obligado a invertir en propiedades municipales, que no valían cesiones. Así que hubo que darle un poco la vuelta a todo y desandar el camino.

El gobierno local encontró la solución para reformar del césped artificial del campo de O Morrazo: realizar la obra con fondos propios. Decidió que la parte de dinero que tenía que aportar de fondos propios al Plan de Infraestructuras Deportivas, en el que se incluía el pabellón de O Gatañal, se trasladará a financiar directamente las obras del campo de fútbol. Al mismo tiempo de que la aportación del Concello al Plan de Infraestructuras Deportivas de la Diputación se financiara a través de Plan +Provincia.

Para el Club Alondras que preside Rafa Outeiral, la fórmula elegida es mejor, porque se evita un proceso burocrático largo y complicado, ya que la obra la paga directamente el Concello si necesidad de realizar ningún tipo de cesión. Además, todavía está vigente la cesión que se firmó con del gobierno tripartito que presidía la nacionalista Clara Millán y cuyo concejal de Obras era el socialista Héctor Otero.

Aún se mantiene una cesión firmada por 25 años

La cesión actual del campo dl Alondras fue firmada por 25 años, de los que transcurrieron ya 15. Los diez años que quedan coinciden con la vida útil del césped que está previsto que se instale en el campo de O Morrazo. La inversión prevista en la reforma del campo de fútbol de O Morrazo alcanzaba alrededor de 280.000 euros, que es lo que tendrá que poner el Concello de fondos propios.

Lo que no se sabe muy bien es si el Club Alondras tendrá que decidir en asamblea que ya no cede su campo al Concello de Cangas por 50 años. Si bien la operación no había llegado al Registro.