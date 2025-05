Cangas organiza homenaxes á tradición oral nas parroquias

O Concello de Cangas, ademáis da gala dos premios Xohan de Cangas e Ignacio Cerviño,na Festa da Cultura das Letras Galegas, este sábado no auditorio, ás 20:00 horas, ten programado actuaciónsde mañán para homenaxear á tradición popular oral en cada unha das parroquias canguesas

Será entre as 11:00 e as 13:00 horas, empezando a Asociación Cultural María Soliña en Santo Domingo en Coiro. As 12:00, a homenaxe será de Peis d´hos no atrio de Darbo, na Romería do 17; e tamén a esa mesma hora o grupo de Danzas Pais de San Roque actuará na Alameda de Aldán. As 12:30, o fará Lembranzas na Alameda Vella de Cangas e as 13:00 «Tres pés pá un banco» no atrio de O Hío.