Bueu llevará a Portos al Juzgado para que pague por mantener sus espacios

La paciencia del Concello de Bueu con Portos de Galicia se ha agotado. El gobierno local buenense acudirá en los próximos días al Juzgado para plantear un recurso contencioso administrativo contra el organismo dependiente de la Xunta de Galicia, a fin de reclamarle el pago de los gastos asumidos desde el concello en materia de mantenimiento y conservación de los espacios portuarios. Las facturas aportadas ascienden a un total de 25.818 euros y corresponden principalmente a trabajos de poda y al suministro eléctrico en la zona.

«El Concello da este paso después de que nuestros requerimientos a Portos de los últimos años hayan sido desoídos», afirma el alcalde de la villa, Félix Juncal, que recuerda que desde 2006 no existe un convenio entre ambas instituciones que regule la actuación en la zona. A este vacío legal se une el hecho de que el ente autonómico ha incrementado su presión recaudatoria en los últimos tiempos, «liquidándonos por conceptos que antes no contemplaba, como el cierre peatonal de Banda do Río durante los meses de verano, además de cobrar por cualquier actividad deportiva o cultural en sus zonas», explica el regidor buenense.

En el lado contrario, el concello ha tenido que actuar frente a lo que denomina «necesidades inaplazables en determinados momentos del año, como es el caso de las podas. Hay zonas expuestas a posibles inundaciones y hay que acometer esas labores de mantenimiento para evitar daños mayores». Es por ello que a finales del año pasado se remitió a Portos un requerimiento para que abonase esa cantidad, que corresponde a dos trabajos de poda en el año 2024 (21.731,60 euros) y a la factura eléctrica del entorno de Montero Ríos y el parque María Eugenia entre 2021 y 2024 (12.436 euros).

«Ahora será el Juzgado el que resuelva esta situación», subraya Félix Juncal, que asegura que el movimiento dado por el concello tiene una relevancia que va mucho más allá de las cantidades reclamadas, que en todo caso no reflejan todo el gasto municipal en esos espacios. «No es la cuantía en sí, sino el hecho de que se puede determinar quién debe hacerse responsable del mantenimiento y conservación de esos espacios», asegura, lo que sentaría un precedente no solo para Bueu sino para cualquier otro concello que se encuentre en la misma situación.