Educación proyecta una reforma integral en A Pedra y descarta unificar los ciclos

La Consellería de Educación descarta acometer una ampliación del colegio de A Pedra para unificar en un mismo edificio al alumnado del ciclo de infantil y primaria. Por contra, lo que sí tiene previsto es una rehabilitación integral del edificio de primaria, que ya fue objeto de una reforma presupuestada en más de 1,2 millones de euros hace quince años.

La situación del colegio de A Pedra se debatió ayer en la comisión de Cultura del Parlamento de Galicia, a instancias de una pregunta de la diputada socialista Paloma Castro. La representante del PSOE reclamó a la Xunta de Galicia la ampliación del actual centro de rimaria para que pueda albergar a los más de 90 menores que están matriculados en el colegio de infantil, que está situado en otra parcela. Paloma Castro argumentó que «non ten sentido» que ese alumnado –de 3 a 6 años– tenga que desplazarse todos los días al centro de primaria para acceder a las instalaciones de gimnasia, juego o servicios de conciliación, como el Plan Madruga o el comedor escolar.

Así, el PSOE defendió unificar ambos centros y recordó que el Concello de Bueu, con un gobierno de coalición entre BNG y PSOE, está dispuesto a ceder terrenos anexos al colegio de primaria para poder acometer una ampliación.

El encargado de responder a la parlamentaria socialista fue el secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, que descartó esta opción. En primer lugar aseguró que la conexión entre los dos edificios es una competencia municipal y a continuación argumentó que el hecho de que dos etapas educativas –en este caso infantil y primaria– de un mismo centro se encuentren en ubicaciones diferentes «é habitual noutros centros».

Desde la consellería descartan la posibilidad de ampliar el centro de primaria «dado que non resulta a mellor opción, nin desde o punto de vista da eficiencia nin tendo en conta o contexto do espazo educativo». El secretario xeral se refería así al hecho de que los centros de infantil y primaria se encuentran dentro de una manzana urbanística educativa, con los institutos Johan Carballeira e Illa de Ons, la guardería de la Galiña Azul y el pabellón deportivo. «É precisamente este último edificio e o espazo de aparcamento o que separa as parcelas que albergan os dous edificios do colexio A Pedra», afirmó ayer Manuel Vila durante la comisión parlamentaria.

La Consellería de Educación sostiene que es posible interconectar estos dos centros a través de «actuacións municipais de reordenación do tráfico rodado, restricións de uso ou creacións de sendas preferentes peonís».

La reforma integral prevista en el edificio de primaria –que es mucho más reciente que el de infantil– consistirá en la sustitución de las carpinterías exteriores de las edificaciones, la colocación de nuevas cubiertas de panel tipo sandwich, la dotación de un aislamiento térmico en las fachadas tipo SATE y la reparación del actual patio cubierto. Y es que a pesar de que este centro fue objeto de una profunda reforma hace apenas quince años en algunas zonas sufre problemas de humedades y filtraciones.