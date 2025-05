Los terrenos para concluir el paseo de Seara llegan al Congreso

La terminación del paseo de Seara, en Moaña, en la parte que falta entre el edificio Salitre y los astilleros de Carlagho y Casqueiro, que el Concello está rehabilitando dentro de la primera fase del proyecto del paseo marítimo de Seara y rehabilitación de las carpinterías al amparo de la concesión otorgada en 2023 por 15 años prorrogables hasta 30, no será tan fácil.

Costas del Estado, a una pregunta de Sumar en el Congreso sobre esta senda litoral, reconoce que todo el espacio se otorgó en concesión al Concello pero sin que se pusiera de manifiesto que los terrenos estaban libres de ocupación.

Verónica Barbero y Manuel Lago indicaban en su pregunta, presentada en febrero y a instancias del grupo comarcal de Sumar, que quedaban 4 propietarios por ceder los 6 metros de la servidumbre de tránsito por donde discurriría el paseo, pero algunos se niegan, «y hacen un uso privativo de los terrenos. Incluso uno de ellos con una terraza anexa a una cafetería, de la que desconocemos si paga las tasas». En base a esto preguntaban si Costas tiene constancia de la situación, en caso de tenerla sí tiene previsto aplicar medidas para recuperar y agilizar la franja de servidumbre de protección y si el hecho de haber otorgado la concesión de los terrenos al Concello por 15 años no debería llevar implícito que estén libres de ocupación.

La respuesta de Costas es que «en estos momentos se están estudiando las medidas que hay que tomar para recuperar la porción del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y servidumbre de tránsito ocupada actualmente». Añade que estas medidas consisten en analizar la «existencia de posibles derechos particulares al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas, y de resultar negativos, se abrirá un posterior expediente de recuperación posesoria del DPMT». Eso así, reconoce que el hecho de haber otorgado la concesión de dichos terrenos al Concello de Moaña por esos 15 años «debería llevar implícito que estén libres de ocupación. Sin embargo, durante la tramitación del expediente de dicha situación no se puso de manifiesto, lo que propició que dicho espacio se otorgase en concesión».

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, explica que el servicio provincial de Costas era quien debía de haber puesto de manifiesto dicha situación. Añade que cuando quisieron continuar con la segunda fase del paseo para cumplir con los plazos de ejecución de obra fijados en la concesión, desde el Concello intentaron buscar acuerdos con los propietarios, en el tramo desde el club de jubilados hasta Salitre, y dice que algunos sí ceden los 6 metros de ancho para el proyecto del paseo, otros 3 y otros se niegan a ceder. La regidora indica que se trata de cinco propiedades con múltiples propietarios y asegura que el Concello tiene la concesión administrativa del terreno, pero no puede ocupar los que no están disponibles. Por eso dice que en febrero pidieron a Costas una solución ante la falta de disponibilidad de los terrenos , al mismo tiempo que una suspensión del plazo de ejcución de las obras, que se otorgó en la concesión, especialmente a las relativas al proyecto de finalización del paseo hasta que no estén expedidos los terrenos incluidos en el título de la concesión y que en la actualidad no se encuentran disponibles.

Por el momento, Costas sigue sin contestar a esta solicitud, tal y como indica la alcaldesa que no quiere poner el foco del problema en los vecinos. Por otra parte, la rehabilitación de los astilleros sigue, aunque con cierto retraso sobre el plazo de ejecución de un año debido a las borrascas.