El sector del transporte rechaza la solución planteada en Mobilidade para las playas en O Hío

El sector no está por la labor de ampliar horarios de autobuses en O Hío, como propuso el gobierno local de Cangas a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia. No cree que esa sea la solución al problema y afirma que ya se experimentó hace años con un resultado del todo negativo, que puso de manifiesto la escasa efectividad de la demanda que se plantea. En este sentido, desde el sector se hace mención a que lo que va a ocurrir a es que se va a meter más gente en las playas de O Hío, porque determinada gente que nunca iba a ir, ahora puede ocurrírsele ir. No es más que aumentar el problema, porque Vilanova, Nerga y Donón son un embudo.

El sector del transporte está muy unido en torno a estas peticiones que salen de los concellos para aumentar las frecuencias horarias, porque les supone un perjuicio. «Si supiésemos que había gente para aumentar los horarios, nosotros seríamos los primeros en hacerlo. Estamos aquí para sacar rentabilidad a nuestras empresas, no para que vayan a pique», manifiestan empresarios del transporte, que recuerdan que en ya en algún sitio cerraron empresas por cosas como la que se pretende hacer en Cangas. En tono jocoso, afirman que, si tanto se quiere acabar con el efecto llamada, que los concellos empiecen a cerrar los chiringuitos de playa, los bares, los restaurantes y también los campings. Y es que el sector también considera que la solución más práctica son los aparcamientos disuasorios, ya que es difícil convencer a las personas que vienen desde Portugal en coche a Cangas, que lo dejen en Vigo, que cojan el transporte de ría y después un autobús a la playa, tan difícil como convencer a una familiar que quiere acudir a la playa un fin de semana y que quiere disfrutar de ella sin estar sujeta a un horario.