Santos lleva a comisión el nuevo contrato del SAF

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, ha convocado para este jueves una comisión de dictamen extraordinaria para presentar a los grupos de la corporación el expediente de contratación del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), con la intención de llevarlo a aprobación a un pleno extraordinario. Urge llevarlo a aprobación ya que el pasado 1 de mayo concluyó el contrato con la empresa actual, Protección Geriátrica, que era de dos años prorrogables por otros dos y se agotaron dichas prórrogas. En estos momentos sigue esta empresa con un contrato de ejecución forzosa, ya que es imperativo mientras no haya un relevo en el servicio, aunque por parte del Concello, asegura la alcaldesa, no se puede dilatar más en el tiempo. Reconoce que llevan trabajando meses en el nuevo expediente y no les dio tiempo a tenerlo preparado antes de que concluyera el contrato.