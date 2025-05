El registro de solares afectará solo al casco y desaparece la edificación inadecuada

El PP supo aportar al Registro Municipal de Solares de Cangas en la junta de portavoces, a la que faltó la representante de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas. Según el edil de Urbanismo y proponente del mencionado registro -que se quiere aprobar para dar salida a solares sin edificar o rehabilitación de edificios en ruína-, el representante del PP, el edil Rafael Soliño, advirtió que era conveniente especificar donde se pretende actuar es en solares situados en el casco urbano, así como eliminar la consideración que figura en la ordenanza de edificación inadecuada, que podía ser un cajón de sastre. También consideró que era conveniente retirar del documento lo de aprovechamiento inadecuado de la parcela, porque cada propietario tiene derecho a elegir como aprovecha su parcela siempre que construya en ella. Así que las aportaciones del PP fueron tenidas muy en cuenta por el gobierno local, concretamente por el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, que consideró del todo razonable las demandas del PP. Con ello, el edil quería demostrar que, como había dicho en ocasiones anteriores, el documento estaba abierto al diálogo de los grupos municipales. Eso sí, el PP, grupo mayoritario de la oposición, en ningún momento manifestó que estaba en contra de un registro de solares que se pretende utilizar para promover la construcción en parcelas sin edificar, en edificaciones en ruina o en casas derribadas, principalmente.

Rafa Soliño, en un pleno de la corporación. / Julio Santos Álvarez

El concejal de Urbanismo de Cangas tiene la intención de volver a llamar a los portavoces municipales a una reunión la próxima semana, con todos los cambios solicitados por el PP incluidos, y el gobierno local no descarta llevar al pleno este documento para su aprobación inicial, fase, además, en la que se pueden seguir presentando alegaciones o sugerencias. «La cuestión es tener muy claro lo que queremos incluir para solucionar los problemas que tiene Cangas», manifiesta Antón Iglesias. El edil del PP, Rafael Soliño, también habló en la junta de portavoces de examinar la ordenanza para la revisión técnica de edificios, porque creía que incluían algunas de las cosas que aparecen en el registro de solares, aunque también, es cierto, que temía que el mismo no estuviera actualizado. Nunca llegó a ponerse en práctica la ordenanza de la inspección técnica de edificios de Cangas. En gran medida porque surgió coincidiendo con la crisis económica y financiera de 2008, lo que suponía meter a los vecinos en gastos muy elevados en un momento económico muy delicado por el que pasaban, con los desahucios en plena vorágine por no poder hacer frente a las hipotecas. Nada se sabe de la opinión que sobre este asunto tiene AV, con su única concejala, Victoria Portas, que no asistió ayer.

Desde solares sin edificar a viviendas en ruina o abandonadas

Los solares sin edificar son aquellos que carecen de edificaciones permanentes, las edificaciones en ruina son las declaradas en esta situación mediante una resolución administrativa firme. Se entiende por edificaciones derruidas aquellas en las que haya desaparecido, como mínimo, el 50% del volumen aprovechable. Tienen este carácter las edificaciones en la que más de un 50% de su capacidad como vivienda son declaradas inhabitadas por resolución firme. Mientras, las edificaciones inadecuadas _que son las que se quieren eliminar_ son las que se vinculan a la incompatibilidad de la edificación con planteamiento en cuanto a uso, alineación, volumen, altura y demás requisitos previstos en el planeamiento cuando obstaculicen proyectos municipales, siempre que se trate de edificaciones que tengan consumida una edificabilidad inferior al 50% de la permitida por la correspondiente ordenanza, cuando más del 50% de su volumen o superficie construida esté destinada a unos contrario o previsto en el planeamiento, edificaciones cuya altura se encuentra en manifiesta desproporción con la legalmente autorizada en la zona y edificaciones que se estimen inadecuadas. También se incluyen las construcciones abandonadas.