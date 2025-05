El PP tilda de «fracaso» el contrato de socorrismo

El grupo municipal del PP de Cangas, cuya portavoz es Dolores Hermelo, asegura que el gobierno local que lidera el BNG vuelve a obtener un «fracaso absoluto» en una nueva licitación de un servicio público que queda desierto. Se refiere al de socorrismo y salvamento en playas, al que no se presentó ninguna empresa, que para el PP ya es una norma en el Concello y que se suma a otros contratos como el del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) que quedó desierto y que en la actualidad está en situación «irregular e aínda sen licitar de novo», así como el contrato de gestión de la piscina municipal «que leva anos vencido e sen licitar de novo, ou o do servizo de recollida do lixo por parte da Mancomunidade do Morrazo que preside a alcaldesa Araceli Gestido».

Para el PP, «a parálise é absoluta e o equipo de goberno nin é capaz de privatizar nin de municipalizar».

Respecto al servicio de socorrismo, la concejala de Facenda, Xiana Abal, ya anunció que se iba a contratar mediante procedimiento negociado con empresas para dotar a las playas de un salvamento con 15 socorristas y 3 patrones.

Pese a todo, los populares ven en esta licitación desierta una ocasión para que el BNG y sus socios de gobierno rectifiquen y opten por dar marcha atrás a la «privatización» del servicio: «Esiximos que paralicen a privatización e traballen por poñer en marcha este servizo mediante xestión directa como reclaman os propios profesionais». También alertan de que la actuación «improvisada» del gobierno local llevó a que a mediados de mayo no existan garantías sobre el modelo de gestión con el que se va a desplegar un servicio esencial generando incertezas.

De igual forma, reclaman responsabilidades políticas por lo que califican de una «política caótica de contratación pública que encadea fracaso tras fracaso e que suma a perda constante de subvencións que a estas alturas alcanza un valor de 600.000 euros”. Aseguran que el gobierno cerró 2024 con un déficit de 1,5 millones con unos presupuestos aprobados a mediados de año «e incapaz de traer os orzamentos municipais deste ano polo que estamos, de novo, con orzamentos prorrogados e incumpriu os acordos plenarios que condicionaban as contas vixentes».

Añaden los populares que la gestión local sale cada día más cara a los vecinos y repiten que Cangas y sus vecinos «non merecen este goberno».