El juzgado obliga a cambiar el inventario de caminos de Bueu para incluir un vial que el Concello rechazó

El pleno del Concello de Bueu aprobó en julio de 2024 el inventario municipal de caminos de la parroquia de San Martiño de Bueu, en el que se incluían un total de 285 viales. Ahora el ayuntamiento deberá modificar ese listado para incluir un nuevo camino que en su momento desestimó y que motivó un recurso contencioso-administrativo por parte de una vecina de la localidad. El juzgado le acaba de dar la razón a la demandante y obliga al ayuntamiento a incluir esa pista, que según la sentencia dispone de «diversos servicios urbanos como el alcantarillado y la electricidad, [que] demuestran, sin lugar a dudas, un uso público, lo que, en definitiva, constituye la existencia de indicios de que el camino objeto de estudio tiene naturaleza pública».

El camino en cuestión se encuentra entre Achadiza y A Ramorta y la solicitud para su inclusión en el inventario municipal fue una de las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública. En ese momento la solicitud fue desestimada porque no era posible establecer el trazado de esa pista, aunque también se proponía «incoar expediente de investigación, xa que existen claros indicios na documentación achegada da titularidade pública do viario».

Esta respuesta no convenció a la alegante, que presentó un recurso ante los tribunales y el Xulgado Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra ha fallado a su favor. El recurso de la demandante exponía varios argumentos para defender esa titularidad pública, como un escrito de compraventa en la que se asegura que el terreno objeto de compra «lindaba al oeste con lo que se denominaba camino rural», los requerimientos por parte del Concello para retranquear los cierres colindantes con anchos que iban de dos a cinco metros y que «existían señales externas evidentes del uso público, puesto que así se reconoce en el año 1985 donde quedó probado el uso del mismo y se declaró recuperado el camino en vía administrativa».

El juzgado descarta los argumentos municipales, que sostenía que la documentación aportada no permitía localizar el camino reclamado ni la situación física del mismo. Una argumentación que la magistrada rechaza en la sentencia: «Los razonamientos del Concello de Bueu sobre la imposibilidad de identificación física del camino no son ciertos, máxime cuando se ha acompañado documentación suficiente y consta en el expediente que el camino que es objeto de litis aparece definido y grafiado en la planimetría catastral histórica». Añade que «podemos concluir que todos los indicios que se basan, a su vez, en hechos constatados, y que han sido apuntados por la parte recurrente no han resultado desvirtuados por el concello demandado».

La sentencia fue comunicada al Concello de Bueu y se dio cuenta de la misma en la Xunta de Goberno Local celebrada ayer a mediodía. Desde el ejecutivo local adelantan que recurrirán esta decisión judicial «porque nos obriga a incorporar un camiño que non se sabe por onde discurre», manifestaba ayer el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva.