Marusía organiza en Bueu un concerto de corais con motivo do Día das Letras Galegas

A Coral Polifónica Marusía de Bueu organiza este sábado unha nova edición do seu concerto de corais con motivo do Día das Letras Galegas. O evento será no Centro Social do Mar ás 20.00 horas e actuarán a Coral Polifónica de Agolada, Coral da Terceira Idade de Vedra e Marusía.