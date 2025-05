Coplas contra el Sergas, el PP y Victoria Portas en O Hío

Desde el pasado fin de semana se reparten por O Hío los slogans y canciones que sonarán en la concentración quincenal delante del consultorio de O Hío, cerrado desde la pandemia y que el Sergas no quiere volver a abrir, así como para reivindicar la construcción del centro de salud de O Hío-Aldán en O Viso. Sorprende el hecho de que no solo hay alusiones en contra de la actuación del conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, sino también se recrimina al PP porque no acude a las concentraciones: «Onde están os populares que non se lles ve» , al mismo tiempo que se recuerda a la concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas, que las concentraciones son cada quince días, en alusión a sus muchas ausencias .

Los vecinos recuerdan que el consultorio de O Hío tenía cien años de historia y que no le importó nada a los que mandan ahora cerrarlo: «Cen anos de historia que non consideran. Esos señoritos que mandan no Sergas». Las coplas reivindicativas son «O Centro de Saúde non pode esperar máis/ Señoritos de Xunta ahí teñen o solar/cumpran coa promesa feita anos atrás/ O Centro de Saúde hai que facelo xa/».

Todo apunta a que desde ahora se va a ver un mayor grado de rotundidad en las movilizaciones de los vecinos, que apoyan el gobierno actual y también A Voz da Sanidade.