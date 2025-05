Cangas plantea a la Xunta más frecuencia horaria en las líneas de buses que van a O Hío

El gobierno local de Cangas sigue dando pasos para encontrar fórmulas que permitan que el viaje a las playas del municipio no se convierta en una auténtica pesadilla, que ya no lo fue tanto el año pasado con los famosos aparcamientos disuasorios que negoció a cambio de limpiar las fincas. En este sentido, la alcaldesa Araceli Gestido, acompañada por la teniente alcaldesa, Sagrario Martínez, y el edil de Urbanismo y Medioambiente, Antón Iglesias, se reunieron ayer con la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, con el propósito de presentar las soluciones que tiene el gobierno para este verano y ver si se pueden llevar a cabo, ya que depende de la Xunta su puesta en marcha.

Antón Iglesias, Araceli Gestido y Sagario Martínez.

El tripartito de Cangas presentó un plan para aumentar la frecuencia horaria de las líneas de autobuses que en la actualidad recorren O Hío: de Cangas a Vilanova y de Cangas a Nerga y Donón. El gobierno quiere probar esta iniciativa para ver qué efecto tiene ante la población y si es capaz de evitar que lleguen coches a las playas de O Hío. Claro que esta medida debe ir acompañada también de una campaña de concienciación y de publicidad, dando a conocer de la manera más amplia posible la existencia de este servicio y todos sus horarios.

El otro planteamiento expuesto a Judit Fontela por el gobierno de Cangas es el de ampliar el horario de la línea de Cangas-Bueu y Bueu-Cangas. El último autobús que sale de Bueu en verano sale las 20.30 horas, lo que se pretende conseguir es ganar más tiempo, mínimo una hora. La directora xeral de Mobilidade quedó de evaluar la propuesta del gobierno municipal y estudiar también otras alternativas. Judit Fontela habló del Simu, un proyecto que se está poniendo en marcha en concellos como el de Sanxenxo, pero que el gobierno local considera que sería para el próximo año, que a estas alturas de año no es factible, entre otras cosas porque se trata de un convenio con la Xunta de Galicia en el Concello de Cangas se vería obligado a asumir el déficit del servicio, si lo hubiera. El Simu consistiría en Cangas en poner en marcha autobuses lanzaderas a las playas.

El servicio de interés municipal (Simu) consiste en la firma de un convenio entre la Consellería y los ayuntamientos solicitantes, «que asumirían o custe da prestación do servizo, ao que tería que descontarse a recadación obtida pola venda de billetes».

Lo que debe estudiarse bien son el aumento de frecuencias, a qué horas deben tener lugar, para que los autobuses no sean tampoco un problema, porque las carreteras de O Hío, sobre todo la que va Vilanova, son muy estrechas. Alterar las frecuencias de los horarios también obliga contar con el visto bueno de las empresas que tienen la titularidad de las líneas por donde circulan a diario los autotubes.

No hay que olvidar que se trata de concesiones por unos determinados años realizadas por la Xunta de Galicia, por lo que no se puede meter otra empresa que no sea la que tiene la concesión.

Lo que no aparece en las peticiones a la Dirección Xeral de Mobilidade son los aparcamientos disuasorios que con tanto esmero se construyen en Moaña, sin embargo en Cangas cobran fama por su ausencia. La respuesta de unos y de otros es que no hay sitio.

Por cierto, que el gobierno municipal de Cangas confirmó que sigue tratando de buscar fincas para limpiar a cambio de que sean cedidas al Concello durante el verano para que ejerzan de aparcamientos disuasorios al más puro estilo rural, los leiraparkings, que funcionaron sin ninguna duda el año pasado, aunque ahora vecinos de alguna parroquia de O Hío digan que tengan un efecto llamada.

El trabajo del gobierno local para buscar soluciones a los problemas de acceso a playas es patente, como lo es también que cada año Cangas es un municipio puntero a nivel turístico y que la mayor parte de sus visitantes proceden de Galicia, por mucho que hubieran subido los visitantes del resto de España y los extranjeros. El gobierno pretende conciliar turismo y bienestar vecinal. Sabe que el turismo es una industria de enorme potencial.

Sin descartar reuniones con asociaciones vecinales

No se descarta que el gobierno local mantenga, como el pasado año, reuniones con las asociaciones de vecinos de O Hío y Aldán para seguir buscando soluciones entre todas las partes, tratando de transmitir que el Concello no puede frenar el interés de los foráneos por las playas de este municipio y siendo consciente de que hay muchas familias que viven de los turistas que acuden en verano a las playas.Es verdad que el BNG sí está en la plataforma de afectados por el turismo en O Morrazo, pero no lo está en PSOE y tampoco Esquerda Unida, formaciones que conforman el tripartito de Cangas. De ahí que las soluciones que se tomen en este sector estratégico tienen que ser consensuadas por los tres partidos políticos. Es algo que figura dentro del pacto de gobierno de Cangas.