Aguín, sobre la protesta por el turismo: «Es poner el tiro en el pie equivocado»

«Están poniendo el tiro en el pie equivocado», asegura la presidenta de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, respecto a la manifestación celebrada el pasado sábado en Cangas contra la masificación turística, convocada por la Plataforma de afectadas polo turismo do Morrazo. Cree que deben de dirigirse al Concello y preguntar por qué en los últimos 20 años, en los que hubo desarrollos urbanísticos importantes, no se exigió el 20% de vivienda protegida y añade que, si el gobierno local quiere, puede ser garante y favorecer el alquiler de vivienda todo el año: «Puede garantizar el cobro del alquiler y que cuando se acabe el contrato, la vivienda vuelva a los propietarios en las mismas condiciones que cómo se la entregaron». ¿Y cómo puede ser garante de esto?, pues como en el País Vasco, dice Aguín: “El Concello puede decir que a todos los propietarios que quieran poner vivienda en alquiler, les garantiza el cobro o le eximen del pago del IBI”.

La manifestación, en la que participaron unas 800 personas, entre ellas la propia alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), recorrió el centro de Cangas coreando frases como «O turismo é a nosa ruína» o «Traballo estacional, precariedade laboral». Criticaron que la comarca vive un proceso de «turistificación» en aumento, caótico, desordenado , invasivo y egoísta con el único discurso de que el turismo trae riqueza, pero para los manifestantes es «degradación do territorio, homoxeneización cultural, estrés e ansiedade, desaparición da vivenda anual e suba desproporcionada dos prezos, traballo precario e temporal, contaminación, atascos...».

Dulcinea Aguín, en una imagen de archivo. / Antonio Hernández Ríos

Aguín se pregunta a qué le llaman masificación turística «porque no entiendo nada” e insiste en que el sector turístico es un verdadero motor económico en Galicia, con 8,2 millones de visitantes en 2024, y que las viviendas de uso turístico han ayudado a la desestacionalización de este sector, ya que son las únicas que permanecen abiertas todo el año: “¡con el trabajo que ha costado tener turismo en Galicia, sobre todo, desestacionalizado durante el año!”. Se pregunta que si Cangas no tuviera turistas un verano ¿de qué iban a vivir todos sus negocios de panaderías, bares, restaurantes, mercados de frutas, de verduras, de pescado, de ropa, fontaneros, electricistas, albañiles o lavanderías…?” Reta a que lo demuestren, a estar un verano sin turistas «¡y a ver que pasa con estos negocios porque no creo que vivan sólo del pueblo!».

Además de dirigir las críticas hacia el Concello, también señala que quienes se manifiestan deben de exigir al gobierno que cambie la ley de vivienda que está generando que se reduzca la oferta de pisos a pasos agigantados: “Esto es economía pura y dura, si se reduce la oferta y aumenta la demanda, el precio es mayor. Pero esto no es nada nuevo”. Añade que si la ley no protege al propietario y sólo al inquilino que puede ocupar la vivienda, que paga si le da la gana y que se tarda cinco años en echarlo fuera, pues no se alquilan las viviendas, claro”.

Cangas es el municipio de O Morrazo con mayor número de viviendas de uso turístico, un total de 661; mientras que Bueu tiene registradas 396 y Moaña, 256.

Para Dulcinea Aguín, los Concellos deben adoptar medidas para favorecer el desarrollo de viviendas, como está haciendo Pontevedra, mediante la creación de cooperativas e insiste en que los dueños de viviendas son muy libres de destinarlas al alquiler turístico.