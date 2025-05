Un fin de semana de cultura e festa antes das Letras Galegas

A Festa do Muíño de Fausto, a Feira EcoArtesá de Moaña, a Xuntanza de Gaiteir@s Memorial Anxo Gago Lito, o PrimaveraFest de Darbo ou a xornada ao redor das Letras Galegas na aldea de Meiro. A comarca do Morrazo viviu un fin de semana pleno de cultura e festa, que nin sequera os ocasionais chubascos foron quen de impedir.

A parroquia canguesa de Coiro celebrou a súa XXXIV Festa do Muíño, na que nesta ocasión contou co profesor Iago Santos Castroviejo como pregoeiro. Unha festa que estaba prevista para a primeira fin de semana de maio, pero que o mal tempo obrigou a adiar. Esta vez si que se puido celebrar a tradición ao redor do muíño ao carón do río Bouzós.

Xuntanza de Gaiteir@s no Hío en homenaxe ao mestre Anxo Gago "Lito" / Gonzalo Núñez

No Hío celebrouse a cuarta edición da xuntanza de gaiteiros para render homenaxe á figura do mestre Anxo Gago «Lito». Os músicos interpretaron dúas das súas pezas, a «Marcha procesional de San Lourenzo» e «Muiñeira do Ghorghullón» e aproveitouse para homanexear a Eduardo Otero, outro veciño do Hío que durante 42 anos foi o guía da danza de San Roque.

A XIX Feira EcoArtesá de Moaña / Gonzalo Núñez

O paseo marítimo de Moaña acolleu durante toda a xornada de onte a XIX Feira EcoArtesá, unha mostra de produtos ecolóxicos, artesáns e de agricultura sustentable.

A intensa actividade deste fin de semana tamén trouxo unha noite de troula no adro de Darbo, coa segunda edición do PrimaveraFest de Darbo. Unha cita para recadar fondos e ir preparándose para a romaría do mes de setembro.