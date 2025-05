La justicia archiva la denuncia por el caso del perro arrastrado por el Corredor

La Protectora de Animais do Morrazo hizo pública la decisión de la justicia de archivar "por no ver maltrato" su denuncia contra el presunto responsable de los daños causados al perro "Odi". Se trata de un caso que se remonta a enero de 2022, cuando una conductora vio como, presuntamente, de otro coche salía una cuerda con un perro atado y dando botes por el asfalto en el Corredor do Morrazo, cerca de la salida del túnel de A Portela. La Protectora denunció entonces que la testigo avisó al conductor tras romperse la cuerda pero éste se fue. Tuvo que ser la testigo la que diese aviso a la Policía. Acudieron las trabajadoras de la Protectora que se encontraron al animal con una pata y seis dedos rotos. Fue necesaria una atención veterinaria inmediata.

Por la matrícula se localizó en Bueu al presunto autor de los hechos. La Protectora inició un proceso judicial que tanto en primera instancia como la Audiencia Provincial archivaron al no apreciar un caso de maltrato animal. Desde la entidad que se encarga del refugio de perros de Broullón se muestran "decepcionados. Una y otra vez nos encontramos con el muro de las instituciones. Estamos cansadas de luchar contra viento y marea". Aseguran que confiaban "en la justicia. Hemos puesto nuestra fe, esperanza y recursos en el caso de Odi".

Estado de "Odi" tras el rescate. / FdV

Invirtieron unos 6.000 euros en gastos veterinarios. Reclamación económica que derivaron a la vía civil. Desde la Protectora se quejan de que "se trata como un asunto económico" al pedir que "el maltrato animal sea castigado como lo que es, como un delito y no una mera cuestión civil".