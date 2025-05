La oposición denuncia que se «negocia en la sombra» sobre Massó y exige transparencia

La propuesta de la sociedad Residencial Marina Atlántica para desarrollar urbanísticamente el ámbito de Massó en Cangas está sobre la mesa del gobierno local, pero no se ha trasladado oficialmente a la oposición, que desconoce el documento original y critica que tengan que enterarse por la prensa. Partido Popular (PP) y Alternativa dos Veciños (AV) denuncian las «negociaciones en la sombra» en torno a los 156.373 metros cuadrados de territorio en O Salgueirón y Balea, al igual que con otros espacios de interés urbanístico en el municipio, exigen que se traslade formalmente a toda la corporación municipal y demandan participación social y salvaguarda de los bienes patrimoniales, naturales y paisajísticos frente a intereses especulativos y oscurantismo.

«Hace meses que se publica que Antón Iglesias [edil de Urbanismo] está hablando con Abanca sobre Massó, conversaciones que el mismo concejal negó, y ahora aparece esto. Todo indica que están negociando en la sombra y excluyendo a los demás grupos, o lo que es lo mismo, que estamos ante el departamento de urbanismo más siniestro de Cangas, porque no hay otra definición posible», arremeten los populares. Apuntan que Iglesias también se reunió esta semana con representantes de la Unidad de Actuación 5, «y aún no ha dado ni una sola explicación al resto de los grupos de la corporación, o por lo menos al Partido Popular de Cangas», lo que indica que lo de Massó no es un hecho aislado.

Desde el PP inciden en las formas sobre el fondo, porque eluden profundizar en el análisis de una propuesta que no les han hecho llegar. «Cualquier gobierno anterior, fuese del color que fuese, siempre invitaba a los demás grupos a participar en todas las actuaciones relevantes para el desarrollo urbanístico de Cangas», pero no es el caso, aún tratándose del desarrollo de un ámbito esencial como es Massó. «Desde nuestra formación no podemos evaluar nada, porque nada conocemos. Vemos en el FARO una propuesta de la promotora Marina Atlántica con una infografía que es la misma que rechazaron las formaciones que en la actualidad nos gobiernan», advierten. «No podemos hablar de un proyecto por lo que leemos en el periódico, sin conocimiento oficial de nada, esa es la situación actual en lo que respecta a urbanismo en Cangas», subrayan, y preguntan «si el señor Iglesias también está trabajando en el PXOM”. «Se cocina Massó, se cocina la Unidad de Actuación 5, la modificación del ámbito de A Rúa, y el PXOM ¿para cuando?», reiteran el PP y define al gobierno tripartito BNG-PSOE-EU como «oscuridad y bulos». «Veremos ahora si nos invitan a conocer lo que el periódico ya conoce, si niegan otra vez la existencia de todo o quién miente», remachan.

La crítica de Alternativa dos Veciños (AV), «única forza da oposición de esquerda no Concello de Cangas», es aún más contundente: «Denunciamos a filtración desta proposta á prensa antes de que fora compartida cos membros da corporación municipal», comienza su lista de reproches, que continúa con la «falta absoluta de participación veciñal neste proceso», el «cambio de modelo urbano que se pretende executar sen consenso, baseado en intereses especulativos» y la «ocultación das restricións ambientais e legais que afectan a unha zona protexida pola normativa de Costas e polo Plan de Ordenación do Litoral».

«Fiscalización transparente»

Desde AV proponen la «apertura dun proceso real de participación veciñal» para decidir sobre el futuro de Massó, la «recuperación dos diferentes proxectos públicos, ambientais e patrimoniais existentes para poder utilizar como base para unha alternativa viable e sostible» y la «fiscalización transparente de todos os movementos urbanísticos que afecten ao litoral de Cangas». Advierte que «Massó non está en venda; é memoria, é territorio, é mar, e debe seguir sendo pobo», y demanda del gobierno local «o traslado do borrador orixinal aos membros da corporación para analizar de forma sería o seu contido».

El BNG apuesta por una «solución de consenso»

El concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, asegura que el «o BNG non adoptará unha postura definitiva sobre este tema sen estudar a fondo o plan que presenta a propiedade» y que esta dependerá «de múltiples factores», como las cesiones, el tratamiento medioambiental o la densidad y tipo de vivienda que se pretende construir. «E esta postura en ningún caso vai ser tomada polo Grupo Municipal, senón pola Asemblea do BNG».Incide en que hay que buscar una solución al «continuo deterioro da zona», sobre todo de los edificios del antiguo complejo de Massó, «pero esa solución ten que contar co consenso dos grupos políticos que conforman a corporación e do conxunto da sociedade canguesa». «É imprescindible, perante calquera proxecto deste calado, escoitar a todo o mundo, e non pode levarse adiante sen consenso», afirman. Así, es «obrigatorio tomarse tempo para analisar o que se presenta e ver se resulta beneficioso para o pobo de Cangas». En principio atenderán «ás cesións e en que condicións se fan», para no cargar al Concello con «gastos inasumibles e instalacións en ruina», y a la densidad y tipología de la edificación, ya que «Cangas necesita vivenda que poida ser adquirida pola veciñanza, non segundas residencias para especular». El Concello dará «un tempo para que todos os colectivos poidan analisar esta proposta» y luego convocará «o Consello Sectorial de Urbanismo para que se poida poñer en común». El BNG «non apoiará un proxecto que non conte co consenso maioritario da veciñanza». Todo ello comenzará «cando entreguen por Rexistro o proxecto». «Se van en serio agardamos que o fagan o antes posible; mentras tanto só estamos falando de publicidade e non de datos reais», apostilla Antón Iglesias.