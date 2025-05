El PP urge el arreglo integral de la curva de Nocedo y la subida a Sanamedio

El PP de Bueu alerta del peligroso estado en el que se encuentra el firme en la curva del río Nocedo y en la pista de subida hacia Sanamedio, en la parroquia de Beluso. Una situación que supone un «serio risco» para la circulación de vehículos y por ello urge al Concello un proyecto integral en este lugar para resolver la situación.

La portavoz del PP bueués, Elena Estévez, explica que este vial de titularidad municipal presenta baches de grandes dimensiones, con el agravante de que esos desperfectos se localizan justo en medio de la plataforma de rodadura. «A maiores hai treitos sen pavimentar que teñen area e pedras soltas, o que pode provocar facilmente un accidente», advierte.

Por ello, desde la oposición instan al ejecutivo local a que en primer lugar se proceda a la reparación de los baches ya que es la cuestión más urgente. Y a continuación debería acometerse el asfaltado completo del vial. Elena Estévez sostiene que la obra no requiere un presupuesto elevado y el Concello tiene varias alternativas para su financiación. «Están as achegas da Xunta de Galicia a través do Plan Camiña Rural, que se concede todos os anos; ben con fondos municipais ou ben coas baixas das adxudicacións de proxectos que actualmente están en execución», propone la portavoz del PP.

Los populares aprovechan para lamentar el estado en el que se encuentran las pistas municipales en el rural y considera el caso del vial entre Nocedo y Sanamedio como «tristemente significativo». Estévez reprocha que «non se acomete como se debería as obras de mantemento e conservación» y apunta que en este caso concreto de la parroquia de Beluso el vial se encuentra «nun estado de abandono absoluto e cunhas condicións e unha perigosidade que non son admisibles».