El PP arropa a Loli Hermelo liderando la gestora con la alcaldía de Cangas en el objetivo

Dolores Hermelo ya tiene las riendas para dirigir el Partido Popular en Cangas al frente de una gestora con 19 miembros que recibió ayer el respaldo de los dirigentes provinciales y de la militancia en un acto con tintes electoralistas donde se repitió varias veces que el objetivo es conquistar la alcaldía tras una década en la oposición, en el actual mandato por solo una veintena de votos. Dos veteranos concejales, Rafael Soliño y Pío Millán, ejercerán como secretario y tesorero, respectivamente, y el equipo se completa con los otros siete ediles del grupo municipal y nueve personas más, hasta ahora alejadas de la primera línea política. La figura de José Enrique Sotelo, líder de los populares cangueses en el último cuarto de siglo, fue reivindicada por Hermelo y los demás intervinientes –el presidente provincial del PP, Luis López, y el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez–, pero también la necesidad de renovar, aportar nuevas personas e ideas para gobernar el Concello, superar al tripartito y recuperar el «orgullo de ser de Cangas».

La junta gestora del PP de Cangas queda conformada por Dolores Hermelo (presidenta), Pío Millán (tesorero), Rafael Soliño (secretario) y, como vocales, los otros siete ediles: Mª Isabel Figueiras, José Luis Gestido, Sergio Iglesias, Verónica Gómez, Fran Soliño, Luis Carnero y Juan Antonio Fernández, además de Arancha Tomé, José Manuel Boubeta, Mª Dolores Sánchez, Ismael Parcero, Carla María Gandón, Rafael Jiménez, Elisabet Blanco, Sergio Pousada y Ana María Gutiérrez.

«Estamos donde non debemos, e esta xestora faise para volver a donde nos pertenece e gobernar Cangas»

«Non tiñamos presa, queriamos facer o mellor equipo despois de 30 anos cun líder moi forte», explicó Hermelo en alusión a Sotelo, que la militancia recordó con sonoros aplausos, aunque él no acudió a la presentación. «Deixou unha forma moi persoal de facer política: Cangas primeiro e despois o resto», prosiguió. Tras su marcha «tivemos que erguernos e camiñar, chegando a acordos» para compatibilizar distintas sensibilidades y con el objetivo de que «Cangas volva a ser o que era, porque sabemos que vivimos no mellor pobo do mundo», aunque en los últimos años padezca la ineptitud de sus gobernantes, señaló. «Estamos donde non debemos, e esta xestora faise para volver a donde nos pertenece e gobernar Cangas», remachó entre aplausos de un centenar de asistentes.

Decenas de militantes y simpatizantes asistieron ayer a la presentación de la nueva gestora del PP en Cangas. / G.Núñez

«Loli, eres unha muller valente, que tes gañas, motivación e xente ao teu carón para traballar por un goberno forte en dous anos», animó Román Rodríguez, que echó mano del símil futbolístico para recordar que el PP de Cangas quedó a las puertas de la mayoría absoluta «recibindo un gol no minuto 92, xogando mellor e tras un tiro ao poste», haciendo un paralelismo con el reciente partido entre el Inter y el Barça. Confió en que la próxima cita electoral será diferente y que el PP gobernará «respectando o bo que se fixo [con Sotelo en la alcaldía], pero mirando cara adiante con novas ilusións, bríos e persoas». La mala gestión del tripartito BNG-PSOE-EU y los «motivos de calquera veciño para sentirse decepcionado» pondrán el resto, auguró.

«Eles pensan en resistir e vós ides pensando en gobernar e rematar con toda esta división e desgoberno que caracteriza a Cangas e polo que se coñece en todos lados»

Más combativo estuvo el presidente provincial del partido, Luis López, que felicitó a Loli Hermelo y su equipo como representantes «da maioría social de Cangas, o único que garantiza a estabilidade e que non está metido nalgún tipo de escándalo». Animó a dar batalla «coa cabeza alta» y fijó posiciones: «Eles pensan en resistir e vós ides pensando en gobernar e rematar con toda esta división e desgoberno que caracteriza a Cangas e polo que se coñece en todos lados». Las claves para ganar: «unidade interna, e logo externa; estabilidade que os cangueses necesitan e un proxecto axeitado e motivador, coma en outras 27 alcaldías da provincia» con el PP al frente.

Aval y ratificación

También acudieron al acto la secretaria provincial del PP, Mª Luisa Piñeiro; el portavoz de los populares en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, la alcaldesa de Marín y diputada provincial, María Ramallo, el exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña o la portavoz del PP en Bueu, Elena Estévez, así como otros cargos del partido en el ámbito provincial, autonómico y estatal.

El Partido Popular abre, así, una nueva etapa con una «proposta de continuidade» situando en la presidencia de la gestora a la actual portavoz municipal y diputada autonómica, Dolores Hermelo, «co obxectivo de reforzar a súa oferta política á veciñanza cun equipo que combina persoas con presenza institucional e novas incorporacións», resumen sus dirigentes, que la avalan. La propuesta de la formación local «será aprobada proximamente polo comité executivo» en Pontevedra, anuncian.