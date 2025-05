A libraría Boulevar e o bar Leña Verde crean un club de lectura

A libraría e editorial Boulevar e o bar Leña Verde, en Bueu, acaban de crear un club de lectura e o seu primeiro encontro vai ser o vindeiro 19 de maio. O libro que se escolleu para estrear esta nova iniciativa ao redor da lectura é «La librería», de Penélope Fitzgerald. Un libro que conta cunha adaptación ao cine baixo a dirección de Isabel Coixet.

As reunións do club terán carácter mensual e as reunións en principio serán ás 20.30 horas. Os organizadores sinalan que todas as consultas, dúbidas e inscricións poderanse facer a través do teléfono 722 24 59 79 ou na libraría, situada nas galerías ao lado do Concello.