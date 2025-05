«Ghallufadas» para disfrutar en Cangas

Los aficionados a los juegos de rol y de mesa, y también los novatos en la materia, llevan todo el fin de semana disfrutando gratis de las actividades que se están celebrando en el Centro Social de Cangas, junto al Concello. Hoy tienen otra oportunidad, en horario de mañana y tarde.

Román no lloró la derrota del Barça

«A política é coma o fútbol», comparó el conselleiro Román Rodríguez para equiparar la derrota del Barcelona en Champions frente al Inter con la del PP en las últimas municipales, en ambos casos «a pesar de xogar mellor». Eso sí, el titular autonómico de Cultura dejó claro que las pérdidas en el fútbol no le duelen tanto, sobre todo si no son de los suyos, y que «ao día seguinte non chorei».

El imperio de los coches

Seguramente le sobran razones a los cargos del PP para criticar o poner en tela de juicio al gobierno de Cangas, pero que se ceben con la falta de aparcamiento quienes se mueven a diario en vehículo oficial y con chófer al volante...