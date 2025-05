Coiro desafía á meteoroloxía co día grande da XXXIV Festa do Muíño

Esta fin de semana de maio vén ateigada de actos e celebracións, aínda que na maioría de casos coa vista posta no ceo. É o caso da XXXIV Festa do Muíño de Fausto, na parroquia canguesa de Coiro. A cita xa estaba prevista para a fin de semana previa, mais o mal tempo obrigou a adiala. Na organización traballan a Asociación Cultural e Folclórica Tromentelo e Comunidade de Montes de Coiro, coa colaboración de Concello de Cangas, Deputación e as Anpas dos colexios de Castrillón e A Rúa.

A programación comezou onte, cos maios e un serán infantil pola tarde. Pola noite foi o momento para a debullada, o serán dos adultos e para comezar a degustar as tradicionais papas de millo.

O recinto do muíño de Fausto, ao carón do río Bouzós, afronta hoxe o día grande das celebracións. Ás 10.00 horas haberá unha andaina polos montes de Coiro e a iso das 12.45 horas comezará a actuación de Banda de Gaitas Tromentelo, que ás 13.00 horas fará un alto para que o profesor Iago Santos Castroviejo lea o pregón destra trixésimo cuarta Festa do Muíño. Logo seguirá a música, o xantar popular e pola tarde haberá actividades con A Cova das Letras e o grupo folc Donicelas.