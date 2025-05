Unha viaxe nun «tren fantasma» que trae un premio a Cela

Unha viaxe nun tren fantasma non ten que ser sinónimo de algo aterrador. Que llo digan ao alumnado de 2º de primaria do colexio A Torre de Cela, que onte recibiu un merecido premio polo seu podcast radiofónico ao redor do libro homónimo da autora María Oruña. O centro educativo de Bueu foi un dos galardoados dentro dos Premios José Hermida, que celebraron onte a súa gala no auditorio da Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Monte Porreiro (Pontevedra). Un acto no que participaron máis de 300 escolares e no que estiveron presentes o presidente da Xunta, Alfonso Rueda; o presidente da Deputación, Luis López; ou o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

O obxectivo destes premios é fomentar o uso da radio como unha ferramenta educativa e distinguir os mellores podcast producidos por estudantes de centros educativos galegos. A deste curso é a primeira edición e reuniu a 65 colexios das provincias de A Coruña e Pontevedra, con máis de 1.400 nenos e nenas participantes.

O alumnado de 2º recolle o seu Premio Xerais / A Torre-Cela

O colexio A Torre-Cela participou con dous programas. Un deles foi elaborado polo alumnado de 2º de primaria ao redor do libro «O tren fantasma» de María Oruña e participaba na categoría de Premios Xerais, dentro da mesma convocatoria dos Premios José Hermida. Este traballo resultou galardoado e o xurado destacou «a transmisión da mensaxe con ledicia, tenrura e unha grande capacidade de comunicación e a personalización das voces que conseguen conectar cos oíntes». O premio consistiu nun lote de 40 libros de Edicións Xerais valorado en 540 euros.

O colexio bueués participaba no concurso cun segundo podcast producido polo alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria, cunha temática ao redor do mundo do cine.

Desde a dirección de A Torre-Cela destacan que o colexio conta cunha «longa tradición no traballo de radio escolar» e constitúe un recurso fundamental do seu proxecto educativo. Así, na súa canle de «Radio Faladoiro» publican semanalmente programas de todo tipo e nos que participa alumnado de todos os niveis, desde infantil ata 6º de primaria.