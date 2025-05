El PSOE se queja de no haber sido invitado al acto de la obra de Carballido

El concejal del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, se quejó ayer de que su partido no fue invitado al acto de presentación de la obra de reforma integral del vial municipal Carballido-A Costa, al que el Concello destinará parte de los fondos que recibe del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

El socialista arremete contra la Diputación de Pontevedra por no convocar a todos los grupos y contra el gobierno local, del BNG, por no invitarles al acto. Asegura que el PSOE moañés se siente «maltratado y ninguneado». Pide a PP y BNG que «trabajen por los vecinos y no para hacer propaganda de sus siglas políticas». Atribuye lo ocurrido a que «nuestro trabajo a lo largo de estos dos años les pone nerviosos y nos quieren invisibilizar».