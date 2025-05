Nace o Ateneo Areas Gordas para dinamizar a cultura en Cangas

A Asociación Ateneo de Cangas Areas Gordas Ateneo nace co propósito de ser un espazo dinamizador do municipio, un punto de encontro para persoas con intereses diversos que queiran compartir ideas, crear en común e aportar á vida cultural do pobo, proclaman os seus promotores. «Entendemos a cultura non como algo illado nun lugar ou nunha disciplina concreta, senón como un territorio amplo onde teñen cabida a literatura, a filosofía, a ciencia, a arte, a música, o pensamento crítico e o diálogo interxeracional», explican.

«Queremos apostar pola palabra, polo pensamento e pola creación. Por iso, nesta primeira actividade, aproveitamos o mes das Letras Galegas para poñer o foco na literatura e nos escritores e escritoras que nos axudan a comprender o mundo dende perspectivas únicas. A poesía, a narrativa, o ensaio... fannos pensar, emocionarnos, elevarnos por riba da rutina e descubrir outras formas de ver a realidade. Os escritores convídannos a vivir outras vidas e a abrir a mente. Reivindicar o seu traballo é tamén defender a nosa lingua, a nosa cultura e a nosa capacidade de soñar un mundo mellor».

O nome do Ateneo –Areas Gordas– fai referencia á denominación tradicional do areal hoxe coñecido como a praia de Rodeira. «Con el queremos lembrar que o coñecemento do pasado é clave para entender o presente. Non miramos atrás con nostalxia, senón con vontade de interpretar mellor o noso tempo», sinalan. Para inaugurar este camiño contan co cantautor, escritor, editor e pensador vinculado á cultura galega contemporánea Francisco Castro, que amenizará a presentación do Ateneo o vindeiro domingo día 18, ás 12 do mediodía no local Ghato de Mar.

«Promovemos e divulgamos as conquistas e dereitos do pobo»

«Promovemos e divulgamos a memoria das conquistas sociais e dereitos do noso pobo», proclaman as persoas impulsoras do Ateneo de Cangas, que destacan entre os seus obxectivos a defensa do medio ambiente, promover a nosa lingua a través da cultura, denunciar todo o que atente contra a dignidade e a libertade, crear espazos de encontro entre os asociados, e a poboación ou outros colectivos e organizar, crear e divulgar eventos como teatro, exposicións, concertos, recitais de poesía, contacontos e outras actividades culturais.