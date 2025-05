Mulleres de Moaña festexa as letras coa charla «falemos galego en Madrid»

A Asociación de Mulleres de Moaña organiza unha xornada de actividades o sábado 17 de maio co gallo do Día das Letras Galegas. Ás 20.00 horas, no seu local da Avenida Concepción Arenal, Verá Santomé e Daniel Fernández darán un charla con experiencias en primeira persoa titulada «Falemos galego en Madrid».

Despois actuará o grupo de pandereteiras Ardora e asumirán o protagonismo as integrantes do Coro Chorima. Ambas agrupacións están integradas por socias da Asociación de Mulleres. O venres 23 de maio actuará no local, ás 20.00 horas, o cantautor Francisco Castro.

Paralelamente, entre o 17 e o 25, o local acolle a exposición de cunchas mariñas coa súa cor natural «A metamorfose das cunchas», obra do artista Xosé Díaz «Cantoneiro».