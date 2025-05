«Contos para respectar» nos CEIP de Cangas contra o acoso

Con motivo do Día Internacional contra o Acoso Escolar, a Concellería de Ensino de Cangas ten en marcha a campaña “Contos para respectar”, unha iniciativa que busca fomentar a empatía, o respecto e a convivencia positiva entre o alumnado de Educación Infantil e Primaria dos centros escolares do municipio. A actividade está sendo desenvolvida pola coordinadora da Ludoteca Municipal e consiste en sesións de contacontos e dinámicas participativas adaptadas a cada etapa educativa. A través da narración, o diálogo e o xogo, trabállanse valores como a tolerancia, a resolución pacífica de conflitos e o respecto polas diferenzas.

A campaña deu comezo o 24 de abril no Hío, onde a colaboración do alumnado e profesorado foi excepcional, e continuará o percorrido polos CEIP San Roque e A Rúa, para finalizar o 29 de maio no Ceip Castrillón.