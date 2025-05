Los vecinos ven un problema en la solución de los parkings disuasorios en playas de Cangas

El gobierno local de Cangas se prepara para el verano. Paliar de alguna manera los problemas de movilidad que surgen con la llegada del calor y la presencia masiva de gente en las playas se antoja una prioridad, en la que trabaja.

A pesar del éxito que para muchos vecinos de Cangas y foráneos supuso la apertura de los aparcamientos disuasorios en fincas previamente cedidas al Concello por sus propietarios a cambio de que las limpiara de maleza, la continuidad de este sistema no está garantizado. Y no lo está porque en las aldeas donde se ubicaron los aparcamientos hubo movimientos en contra de este modelo, al que se acusaba de provocar un efecto llamada. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, es consciente de las críticas que supuso este sistema, que entre la gente del casco urbano se valoró de manera muy positiva. «Lo que ocurre es que muchos vecinos ven el modelo que pusimos en práctica el pasado año como un problema, no como una solución», manifiesta Araceli Gestido.

La regidora local habla de que se está en contacto con varios propietarios de fincas, pero no es ni mucho menos un plan concebido como el que se realizó el año pasado, donde el gobierno local se lanzó a buscar fincas que sirviera para aparcamiento y hacer a sus propietarios la propuesta de limpiar sus fincas. Las asociaciones de vecinos no están por la labor de que se repita la fórmula, ya que la invasión de coches en zonas de difícil acceso provocó quejas. Claro que la orografía de las parroquias de O Hío y de Aldán no se pueden cambiar y las alternativas a este sistema de aparcamientos disuasorios son prácticamente nulas. Pero es difícil convencer a los vecinos que es mejor que haya sitios en donde aparcar que los que acudan a las playas aparquen en cualquier lugar.

El lunes, con motivo de la recepción que la alcaldesa realizó al nuevo capitán de la Guardia Civil, que acudió al Concello en compañía del teniente y jefe del puesto de Cangas, Fernando Arenas, se habló también de los problemas que genera el tráfico en las playas y cómo atajarlos. En la mencionada reunión también estaba la concejala de Policía, Pilar Nogueira. Pero tampoco aquí aparecieron soluciones mágicas. No las hay. Hay que recordar que durante el año pasado fue la Guardia Civil la que se ocupó de controlar el tráfico en las playas, porque la Policía Local se negó a ello porque las carreteras afectadas no estaban dentro de su competencia. En esta ocasión, por lo que mencionó la concejala de Policía y Emergencias, la socialista Pilar Nogueira, no hay nada cerrado. Claro que los agentes quieren contrapartidas, que quizás no sean la que exigieron el año pasado, pero sí algunas.

El plan de movilidad se intentó dos veces y no funcionó, así que tampoco parece que haya demasiadas alternativas de aparcamiento y de circulación. De hecho, se cambió el sentido de la circulación en una vía de O Hío, en Iglesario, y al poco tiempo se volvió a poner como estaba ante las quejas de los vecinos. Así que el gobierno está un poco a la espera de lo que sucede, pendiente de ver cómo reaccionan las asociaciones.

El turismo como obstáculo

La búsqueda de aparcamiento y los problemas de circulación en las zonas de playas en Cangas están también relacionados con el turismo, ahora en entredicho. Hasta 35 colectivos apoyan la manifestación que tendrá lugar el próximo día 10 de mayo en Cangas. Saldrá a las 12.00 horas de la Casa de Cultura bajo el lema «O Morrazo tiene un límite».A través de esta movilización se quiere denunciar el impacto del turismo. Entre los colectivos que participan en la difusión de la manifestación se encuentra la CIG, CUT, la asociación Furtoxo do Hío, O Laghar, o los grupos musicales Lelly Kellys, Patafullos y Mediarea. En colaboración con Ecologistas en Acción se desplegará una pancarta bajo el lema «Turismo masivo=Pobreza», en las inmediaciones de Masó, en Cangas. En el manifiesto que se leerá el próximo sábado, la denominada Plataforma Afectada polo Turismo se pretende hacer constar «estamos siendo testigos de cómo este proceso, caótico, desordenado, invasivo y egoísta avanza sin que se ponga encima de la mesa otro discurso que el hegemónico: el turismo trae riqueza», señala el colectivo.